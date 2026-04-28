americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Emiratos Arabes Unidos

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

Emiratos Árabes Unidos rompe con la OPEP en plena crisis global del petróleo tras el cierre del estrecho de Ormuz

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El mercado energético global enfrenta un giro dramático. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP y la OPEP+, en una decisión unilateral que sacude al bloque en medio de la peor crisis energética en décadas.

La medida, confirmada por el ministro de Energía Suhail Mohamed al-Mazrouei, entrará en vigor el 1 de mayo y no fue consultada con otros miembros, incluyendo Arabia Saudita.

Decisión en plena guerra energética

El anuncio llega en un contexto explosivo:

El precio del petróleo subió de 67 a más de 108 dólares

Incremento cercano al 50% en dos meses

Mercado global bajo presión extrema

La crisis se intensificó tras el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

EAU, golpeado por el conflicto

Durante la escalada con Irán, Emiratos fue uno de los países más afectados:

Más de 2,200 drones recibidos

Más de 500 misiles

Infraestructura civil como principal objetivo

El descontento con la respuesta regional ha sido evidente.

Ruptura con aliados del Golfo

El asesor Anwar Gargash criticó duramente la falta de apoyo del Consejo de Cooperación del Golfo:

“La postura ha sido la más débil históricamente”.

Libertad para producir más petróleo

Fuera de la OPEP, Emiratos busca:

Aumentar producción sin restricciones

Superar los 4 millones de barriles diarios

Alcanzar 5 millones para 2027

La organización limitaba su capacidad a unos 3 millones diarios.

Impacto global y lectura política

La salida también es interpretada como un golpe a la OPEP y una señal alineada con críticas previas del presidente Donald Trump, quien ha acusado al cartel de manipular los precios del petróleo.

El senador Marco Rubio advirtió que Irán busca controlar una parte significativa del suministro energético global.

Mercado al borde del colapso

Con el estrecho de Ormuz cerrado intermitentemente y la capacidad global en mínimos:

Se reduce el flujo energético mundial

Aumenta la volatilidad de precios

Crece el riesgo de crisis prolongada

El sistema energético global entra en una fase de alta incertidumbre.

Deja tu comentario

Notas relacionadas

Trump dice que no enviará a Witkoff y Kushner a Pakistán para diálogo con Irán

WASHINGTON (AP) — Trump dice que no enviará a Witkoff y Kushner a Pakistán para diálogo con Irán.

El operador Matthew Hefter, en el centro, trabaja en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el jueves 23 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Las acciones asiáticas cierran mixtas y el petróleo sube más de un dólar por incertidumbre en Irán

ARCHIVO - El ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, se ve de pie esperando al presidente de Rusia, Vladímir Putin, para reuniones en el Kremlin en Moscú, Rusia, el 23 de junio de 2025. (Alexander Kazakov/Sputnik, Kremlin Pool Foto via AP, Archivo)

Irán ofrece reabrir el estrecho de Ormuz y pide a EEUU el fin del bloqueo, dicen funcionarios

Trabajadores cocinan con carbón en un pequeño restaurante en Prayagraj, India, el 24 de abril del 2026. (AP foto/Rajesh Kumar Singh)

Falta de combustible por guerra en Irán trastoca cocinas, bosques y conservación en África y Asia

Destacados del día

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

EE.UU. ACTIVA EJERCICIO MILITAR EN KEY WEST MIENTRAS AUMENTA VIGILANCIA SOBRE CUBA

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

ALERTA EN CUBA: FEMINICIDIOS SUBEN A 20 EN 2026 TRAS ASESINATO DE MADRE DE CUATRO HIJOS EN GÜINES

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

FALSA VICTORIA: CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

FALSA "VICTORIA": CUBA REFINA SU CRUDO, PERO EL COLAPSO ENERGÉTICO CONTINÚA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter