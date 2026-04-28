EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ABANDONA LA OPEP EN MEDIO DE LA GUERRA CON IRÁN

El mercado energético global enfrenta un giro dramático. Los Emiratos Árabes Unidos anunciaron su salida de la OPEP y la OPEP+, en una decisión unilateral que sacude al bloque en medio de la peor crisis energética en décadas.

La medida, confirmada por el ministro de Energía Suhail Mohamed al-Mazrouei , entrará en vigor el 1 de mayo y no fue consultada con otros miembros, incluyendo Arabia Saudita.

El anuncio llega en un contexto explosivo:

El precio del petróleo subió de 67 a más de 108 dólares

Incremento cercano al 50% en dos meses

La crisis se intensificó tras el cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial.

EAU, golpeado por el conflicto

Durante la escalada con Irán, Emiratos fue uno de los países más afectados:

Más de 2,200 drones recibidos

Más de 500 misiles

Infraestructura civil como principal objetivo

El descontento con la respuesta regional ha sido evidente.

Ruptura con aliados del Golfo

El asesor Anwar Gargash criticó duramente la falta de apoyo del Consejo de Cooperación del Golfo:

“La postura ha sido la más débil históricamente”.

Libertad para producir más petróleo

Fuera de la OPEP, Emiratos busca:

Aumentar producción sin restricciones

Superar los 4 millones de barriles diarios

Alcanzar 5 millones para 2027

La organización limitaba su capacidad a unos 3 millones diarios.

Impacto global y lectura política

La salida también es interpretada como un golpe a la OPEP y una señal alineada con críticas previas del presidente Donald Trump, quien ha acusado al cartel de manipular los precios del petróleo.

El senador Marco Rubio advirtió que Irán busca controlar una parte significativa del suministro energético global.

Mercado al borde del colapso

Con el estrecho de Ormuz cerrado intermitentemente y la capacidad global en mínimos:

Se reduce el flujo energético mundial

Aumenta la volatilidad de precios

Crece el riesgo de crisis prolongada

El sistema energético global entra en una fase de alta incertidumbre.