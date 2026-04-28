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Miami

FBI INVESTIGA DESAPARICIÓN DE CAMIONERO CUBANO CON AUTOS DE LUJO MIENTRAS SE DIRIGÍA A MIAMI

Un conductor desaparece tras transportar vehículos de alta gama rumbo a Miami; parte de la carga sigue sin aparecer

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
camionero cubano

Una investigación federal se intensifica en Florida tras la desaparición sospechosa de un camionero cubano que transportaba autos de lujo hacia Miami. El caso ha encendido alarmas en las autoridades y abre interrogantes sobre un posible crimen en ruta.

El desaparecido fue identificado como Alejandro Jacomino González, quien fue visto por última vez el 16 de abril luego de recoger una carga en el Puerto de Brunswick, Georgia.

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Ruta desviada y silencio total

Según el FBI, el conductor realizó una parada en el condado Brevard durante la madrugada.

Sin embargo, horas después:

El camión cambió inesperadamente de dirección

Se desvió hacia el norte, rumbo a Jacksonville

El conductor dejó de responder

“Poco después, González dejó de responder y el camión fue reportado como desaparecido”, confirmaron las autoridades.

Hallazgo clave: camión sin conductor

El vehículo fue localizado en Port Wentworth, Georgia, pero:

El conductor no estaba

Parte de la carga había desaparecido

Tres de los autos han sido recuperados en Florida, mientras otros continúan sin aparecer junto con González.

Perfil del desaparecido

Las autoridades describen a González como:

Hombre hispano, 5’11”, 200 libras

Calvo, con barba y bigote

Tatuajes visibles en ambos brazos

Su desaparición es considerada de alto riesgo.

Zona clave bajo investigación

El FBI solicita ayuda del público, especialmente de quienes hayan estado en el área de descanso de Grant-Valkaria, en Brevard, entre la 1:00 a.m. y las 8:00 a.m.

Buscan fotos, videos o cualquier evidencia

El punto es considerado crítico en la investigación

Empresa bajo sospecha

El caso suma más dudas tras revelarse que la dirección registrada de la compañía de transporte corresponde a un terreno vacío.

Autoridades no descartan irregularidades en la operación.

Caso abierto y múltiples hipótesis

Las líneas de investigación incluyen:

Robo de vehículos de lujo

Secuestro o desaparición forzada

Posible red criminal

El FBI mantiene el caso activo y pide colaboración urgente para esclarecer lo ocurrido.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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