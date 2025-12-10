americateve

Radio Mambí

Se apaga "La Grande": Radio Mambí sale del aire tras 40 años y estremece al exilio cubano en Miami

Radio Mambí dejará de transmitir el 12 de diciembre tras 40 años al aire. El cierre marca el fin de un símbolo del exilio cubano en Miami.

Por Redacción América Noticias Miami
Radio Mambi

La histórica emisora Radio Mambí (WAQI 710 AM), uno de los pilares del exilio cubano y del conservadurismo hispano en el sur de Florida, saldrá definitivamente del aire el próximo viernes 12 de diciembre, poniendo fin a cuatro décadas de transmisiones ininterrumpidas que marcaron la vida política, cultural y social de Miami.

La noticia fue confirmada por el periodista Wilfredo Cancio Isla, quien citó a empleados y fuentes cercanas a la gerencia del grupo propietario, Latino Media Network.

Un símbolo del exilio cubano llega a su fin

Fundada en 1985 y promocionada durante décadas como “La Grande”, Radio Mambí se convirtió en una trinchera informativa contra el régimen cubano, un espacio clave para:

  • Denuncias contra la dictadura

  • Debates políticos sin censura

  • Defensa del pensamiento del exilio histórico

  • Activismo anticomunista

Bajo la conducción de figuras emblemáticas como Agustín Tamargo, Armando Pérez Roura y Marta Flores, la emisora se consolidó como voz directa del exilio cubano en Miami durante generaciones.

Venta, despidos y final abrupto

La salida del aire ocurre en medio de la venta inminente de Radio Mambí y otras estaciones del grupo a nuevos propietarios, quienes habrían exigido detener de inmediato todas las operaciones.

Según las fuentes citadas por Cancio Isla, al menos 20 trabajadores quedarán desempleados, entre:

  • Presentadores

  • Periodistas

  • Técnicos de sonido

  • Personal administrativo

El golpe laboral se suma al impacto simbólico que representa la desaparición de una de las emisoras más influyentes del exilio.

Promesas de cambio que nunca se cumplieron

Cuando Latino Media Network adquirió Radio Mambí en 2022, prometió una transformación profunda:

Una radio más plural

Con enfoque demócrata y centrista

Representativa de la nueva comunidad latina en Miami

Pero nunca ocurrió.

La parrilla se mantuvo casi intacta, con una línea editorial conservadora, republicana y cercana al trumpismo.

El colapso también alcanzó a “La Cubanísima”

La otra emisora del grupo, WQBA 1140 AM “La Cubanísima”, sí fue rediseñada en 2024, pero el experimento fracasó:

  • Pérdida de audiencia

  • Caída de anunciantes

  • Despido total de su plantilla

  • Cancelación de toda su programación en vivo en julio pasado

Ahora, con la salida de Radio Mambí, se completa el derrumbe de dos íconos históricos de la radio cubana en Miami.

El fin de una era

El apagón definitivo de Radio Mambí marca el cierre de una etapa fundamental del exilio cubano, donde la radio fue:

  • Plataforma de lucha política

  • Espacio de denuncia internacional

  • Voz contra la censura de Cuba

  • Herramienta de identidad y resistencia

Para miles de cubanos, no desaparece solo una emisora: se apaga un símbolo de lucha, memoria y exilio.

FUENTE: cibercuba.com

