Francis Suárez

Miami honra a Rosa María Payá: recibe las llaves de la ciudad por su lucha por la libertad de Cuba

Rosa María Payá recibe las llaves de la ciudad de Miami de manos del alcalde Francis Suárez, en reconocimiento a su labor por la democracia y los derechos humanos

Por Redacción América Noticias Miami
Rosa María Payá

La activista cubana Rosa María Payá, directora de la iniciativa Cuba Decide y actual miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió este lunes las llaves de la ciudad de Miami, otorgadas por el alcalde Francis Suárez, en reconocimiento a su incansable labor en defensa de la libertad, la democracia y los derechos humanos.

Un honor que me llena de gratitud y responsabilidad”, expresó Payá en un emotivo mensaje publicado en su perfil oficial de Facebook tras recibir la distinción.

Un reconocimiento que trasciende lo personal

En su mensaje, la activista dedicó el honor a quienes, según dijo, la han sostenido en los momentos más difíciles de su lucha:

“Quiero reconocer a esas personas que rara vez salen en la foto, pero que son indispensables para que yo pueda seguir adelante: a mi mamá, a mis hermanos, mi novio y a toda mi familia —primos, tíos, los de sangre y los adquiridos— que han caminado conmigo en cada paso de esta lucha”.

Payá también agradeció de manera especial al Gobierno de la Ciudad de Miami por “abrir caminos y acompañarnos en la defensa de la libertad”.

Reconocimientos internacionales por su activismo

El homenaje en Miami se suma a una serie de distinciones internacionales recibidas recientemente por la líder opositora cubana. En octubre pasado, Payá fue galardonada con el Premio de Derechos Humanos de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que reconoció su:

  • Activismo cívico internacional

  • Defensa sistemática de los derechos humanos

  • Liderazgo en la promoción de la libertad en América Latina

“Los cubanos estamos preparados para un cambio democrático”

Hace apenas unas semanas, durante un evento en Washington organizado por la Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Payá aseguró que:

Los cubanos estamos preparados para un cambio hacia la democracia. También desde la oposición y la sociedad civil estamos listos para liderar ese proceso”.

En sus declaraciones, la activista subrayó además el vínculo entre la causa cubana y la venezolana:

“La libertad de Venezuela está cerca y será un elemento detonante para el cambio en Cuba, como parte de un efecto dominó”.

De Cuba Decide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En junio de este año, Payá fue oficialmente electa como miembro de la CIDH, tras ser nominada por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En ese momento, el secretario de Estado Marco Rubio destacó que:

“Rosa María Payá es una defensora de la democracia, respetada internacionalmente, líder de derechos humanos y experta en política latinoamericana”.

La activista es hija del líder opositor Oswaldo Payá Sardiñas, fallecido en 2012 en un hecho que el régimen cubano presentó como accidente. Sin embargo, en 2023, la propia CIDH concluyó que el Estado cubano fue responsable de su muerte, tras más de una década de investigación.

Un símbolo de resistencia para el exilio cubano

La entrega de las llaves de la ciudad de Miami refuerza el papel de Rosa María Payá como una de las voces más influyentes del exilio cubano y de la lucha democrática en América Latina, en un momento marcado por profundas crisis políticas en la región.

