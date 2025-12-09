Condenan en Miami al empresario cubano Boris Arencibia por red criminal de medicamentos falsificados: casi 5 años de prisión

El empresario y promotor cubano Boris Arencibia , de 52 años, fue condenado a 57 meses de prisión federal en Miami por su participación en una compleja red criminal dedicada a la venta de medicamentos desviados, falsificados y mal etiquetados , incluidos fármacos utilizados en tratamientos contra el VIH y el cáncer .

Junto a Arencibia, también fue sentenciado José Armando Rivera García , de 45 años, por su papel dentro del mismo entramado delictivo. Ambos se declararon culpables en dos procesos federales distintos , vinculados a esquemas de distribución de medicamentos de origen fraudulento cuyo valor supera los 28 millones de dólares .

De acuerdo con el comunicado oficial de la Fiscalía del Distrito Sur de Florida , Arencibia y Rivera adquirían grandes cantidades de medicamentos recetados a través de canales ilegales . Parte de los fármacos eran comprados a pacientes, mientras que otros se obtenían mediante recetas médicas falsas o fraudulentas .

Los medicamentos eran almacenados sin control de temperatura ni condiciones sanitarias adecuadas , lo que alteraba su efectividad y seguridad.

“Los medicamentos desviados ponen en riesgo directo la vida de los pacientes”, advirtió el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones .

Posteriormente, los productos eran re-envasados, se falsificaban etiquetas, números de lote y documentos para simular que provenían de distribuidores legales, y se enviaban a farmacias de todo Estados Unidos.

Las autoridades hallaron frascos con:

Pastillas incorrectas

Vitaminas en lugar de medicamentos recetados

Otros fármacos distintos al indicado

Incluso piedras dentro de envases

Todo ello expuso a miles de pacientes a riesgos extremos para su salud.

Dos casos federales, una misma organización criminal

Primer caso (2019):

Se desmanteló una conspiración con 20 acusados. Las condenas oscilaron entre 30 meses y 14 años de prisión. Arencibia fue identificado como proveedor principal de medicamentos del mercado negro que luego entregaba a Rivera García.

Rivera creó la empresa LDD Distributors, utilizada para introducir los fármacos en la cadena comercial. Por este caso, ambos recibieron 57 meses de prisión.

Segundo caso (2025):

Tras salir bajo supervisión, ambos retomaron la actividad criminal mediante una nueva distribuidora mayorista, repitiendo el mismo patrón de documentación falsa. Por este segundo esquema fueron condenados a 43 meses adicionales, pero el tribunal ordenó que ambas condenas se cumplan de manera simultánea.

Aunque la suma total supera los 100 meses, el cumplimiento concurrente reduce la pena efectiva a menos de cinco años de prisión.

‍ Investigación federal de alto nivel

Los casos fueron investigados por:

FDA – Oficina de Investigaciones Criminales (FDA-OCI)

FBI

Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS-OIG)

El proceso fue llevado por los fiscales federales Frank Tamen, Nicole Grosnoff y Jacqueline Zee DerOvanesian, y la sentencia fue dictada por el juez federal Darrin P. Gayles.

“Estos acusados introdujeron medicamentos contaminados en farmacias de todo el país a sabiendas del peligro”, subrayó la Fiscalía.

Del judo olímpico al colapso judicial

Boris Arencibia nació en Pinar del Río el 7 de septiembre de 1973 y fue siete veces campeón nacional de judo en Cuba. En 1993 desertó durante los Juegos Centroamericanos en Puerto Rico. Un año después ganó el campeonato nacional de EE.UU. en la categoría de 60 kg.

Tras abandonar el deporte, se reinventó como empresario y promotor cultural, organizando eventos y festivales. Fue organizador del Santa María Music Fest, un evento promocional vinculado al turismo del conglomerado militar cubano Gaviota, algo que generó fuertes críticas en el exilio.

Escándalos mediáticos y violencia en Miami

Arencibia también fue vinculado a altercados violentos en bares de Miami, incluyendo un incidente con el influencer Ultrack y Amanda Sanz, ampliamente difundido en redes sociales.

Estos hechos, sumados a su condena por falsificación de medicamentos, han derrumbado totalmente su imagen pública.

Conclusión

De campeón nacional de judo a promotor cultural… y ahora condenado federal por poner en riesgo la vida de miles de pacientes. Boris Arencibia enfrentará los próximos años tras las rejas por uno de los esquemas farmacéuticos más peligrosos detectados en Florida.