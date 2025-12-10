americateve

Trump

Trump respalda plan republicano para reemplazar el Obamacare con pagos directos

La medida será sometida a votación en el Senado este jueves junto con la propuesta demócrata de extender los subsidios del Obama Care por tres años

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)
El presidente estadounidense Donald Trump en la ceremonia de premios del Centro Kennedy en Washington el 7 de diciembre del 2025. (AP foto/Julia Demaree Nikhinson)

Washington, 9 dic (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su apoyo este martes a la propuesta republicana que reemplazaría los créditos fiscales de la Ley de Atención Médica Asequible (Obamacare) con pagos directos a los ciudadanos, durante un mitin en Mount Pocono, Pensilvania.

La medida será sometida a votación en el Senado este jueves junto con la propuesta demócrata de extender los subsidios del Obama Care por tres años.

"No quiero darles dinero a las aseguradoras. Llevan años estafando al público. Obamacare se creó para cuidar de las aseguradoras, no para cuidar de los estadounidenses. Me encanta la idea de que el dinero vaya directamente a la gente, no a las aseguradoras", dijo Trump ante sus seguidores en el evento.

El plan republicano reemplazaría los créditos fiscales ampliados con pagos directos a estadounidenses que ganan hasta el 700% del nivel federal de pobreza y contratan planes con deducibles altos y primas bajas, de acuerdo con los senadores que han presentado la propuesta.

Los pagos se depositarían en cuentas de ahorro para la salud con ventajas fiscales, por un valor de 1.000 dólares para personas de 18 a 49 años y 1.500 dólares para quienes tienen entre 50 y 64 años.

Ninguna parte del dinero podría destinarse a servicios de aborto o tratamientos de género, de acuerdo con el senador Bill Cassidy, autor de la iniciativa.

Los legisladores republicanos sostienen que la medida canaliza los recursos directamente a los consumidores y no a las compañías de seguros, que según ellos han obtenido grandes ganancias bajo el sistema actual.

Los demócratas criticaron la iniciativa, calificándola de "seguro basura" y asegurando que ningún miembro de su partido la apoyaría. El líder de la minoría, Chuck Schumer, afirmó que la propuesta republicana es un "fracaso" y refleja la falta de un plan coherente por parte del partido.

La propuesta republicana, respaldada por Trump, busca reemplazar los créditos fiscales de Obamacare con pagos directos a los ciudadanos, en lugar de entregar los subsidios a las aseguradoras. Según los legisladores del partido, esta medida permitiría a los beneficiarios gastar el dinero como mejor les parezca en servicios médicos, a través de cuentas de ahorro para la salud con ventajas fiscales, y evita que las aseguradoras reciban directamente los subsidios, como ocurre bajo la Ley de Atención Médica Asequible.

Según los legisladores del partido, esto permite canalizar los recursos directamente a los pacientes y reducir las ganancias de las compañías de seguros. EFE

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

