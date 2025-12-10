Avioneta se estrella en Sancti Spíritus y destruye parte de unas oficinas: falla en los frenos habría provocado el impacto

Una avioneta de regadío se estrelló la mañana de este miércoles contra parte de las oficinas administrativas ubicadas en la pista de la localidad de Las Nuevas , en el municipio de La Sierpe , provincia de Sancti Spíritus , una de las zonas de mayor producción arrocera de Cuba .

El accidente ocurrió alrededor de las 6:55 a.m. , cuando la aeronave agrícola modelo 18-1832 impactó directamente contra la infraestructura, provocando daños materiales de consideración , aunque no se reportan heridos , según confirmó el periódico local Escambray .

Testigos presenciales relataron que, tras tocar pista, la avioneta no logró detenerse correctamente y terminó incrustándose en parte del inmueble administrativo .

De manera preliminar, se informó que el accidente pudo haberse originado por un fallo en el sistema de frenos , aunque las causas exactas aún están bajo investigación.

La tripulación , compuesta por el piloto y un técnico , salió ilesa , de acuerdo con la información oficial.

El director de la empresa operadora del vuelo confirmó a Escambray que una comisión técnica especializada se trasladó al lugar para:

Evaluar las causas del siniestro

Determinar el estado real de la aeronave

Cuantificar los daños materiales

Las avionetas de este tipo son utilizadas en Cuba principalmente para:

Fumigación agrícola

Apoyo a la extinción de incendios

Labores de control fitosanitario

No es un hecho aislado en la aviación agrícola cubana

Este accidente se suma a otros siniestros recientes relacionados con la aviación agrícola estatal:

Septiembre pasado , una avioneta de fumigación se estrelló en el municipio de Venezuela, en Ciego de Ávila , tras un fallo durante el aterrizaje. El piloto sobrevivió La aeronave quedó totalmente destruida

El año anterior, otra avioneta cayó en Sancti Spíritus durante maniobras de fumigación en una zona de difícil acceso, provocando heridas al piloto y daños severos al aparato.

Estos hechos han reavivado las preocupaciones sobre el estado técnico de las aeronaves utilizadas en la agricultura cubana.