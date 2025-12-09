Flor de Cuba deja Kentucky y se instala en Miami: "Mis hijos en Cuba necesitan una madre exitosa"

La influencer cubana Flor de Cuba volvió a hacer las maletas y emprendió un nuevo cambio de vida tras mudarse de Kentucky a Miami , una decisión que marca un antes y un después en su camino personal y profesional.

A través de un video compartido en sus redes sociales, la creadora de contenido mostró cómo fueron sus primeras horas en la Ciudad del Sol , entre cansancio, desorden y emoción.

“ Día 1 viviendo en Miami. Ahora es que vengo a ser persona, porque el que ha vivido una mudanza sabe todo lo que lleva y todo lo que agota ”, dijo entre risas, visiblemente agotada tras un viaje que combinó carretera y avión, en el que pasó casi dos días sin dormir.

Apenas llegó, fue directo a una tienda para comprar lo básico. Aunque su nueva vivienda ya está amueblada, confesó que aún le falta mucho por organizar:

“ Tengo la casa virada para atrás ”, bromeó mientras mostraba el típico caos de una mudanza reciente.

Flor también confesó que despedirse de Kentucky no fue nada fácil.

“Lloré cuando iba a venir, por todo lo que crecí en Kentucky, por todo lo que dejé, las amistades, la Flor que nació allí”, reveló con total honestidad.

Sin embargo, dejó claro que esta mudanza no responde a un impulso, sino a una decisión madura y estratégica:

“Yo vine a este país no a hacer amigos, sino a superarme, porque tengo mis hijos en Cuba que necesitan de una madre exitosa y una familia que depende de mí”.

Nuevas oportunidades laborales en Miami

La influencer explicó que decidió establecerse en Miami tras recibir ofertas de trabajo importantes, las cuales considera claves para su crecimiento económico y proyección profesional.

La ciudad, considerada el principal centro mediático del exilio cubano y latino en Estados Unidos, representa para ella un escenario ideal para expandir su carrera como creadora de contenido.

Apoyo masivo de sus seguidores

Su llegada a Miami fue calurosamente celebrada por cientos de seguidores, quienes inundaron su perfil con mensajes de felicitación, apoyo y buenos deseos.

Muchos destacaron:

Su constancia

Su disciplina

El sacrificio de dejar atrás una etapa para comenzar otra

Su responsabilidad como madre

Un nuevo comienzo lleno de retos y sueños

Con esta mudanza, Flor de Cuba inicia una nueva etapa cargada de oportunidades, proyectos y metas claras. Aunque el cansancio la acompaña en estos primeros días, también lo hace la satisfacción de saber que continúa avanzando hacia el futuro que soñó cuando llegó a Estados Unidos.

Su historia conecta con miles de cubanos dentro y fuera de la Isla que luchan a diario por salir adelante, apoyar a sus familias y construir una vida mejor desde el exilio.