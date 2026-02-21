Arrestan en Miami a falsa doctora que vendía bótox ilegal por Instagram desde apartamento en Brickell

VENDÍA “BÓTOX” POR INSTAGRAM: ARRESTAN A FALSA DOCTORA CON LA JERINGA EN LA MANO EN MIAMI

Una operación encubierta en el corazón de Brickell terminó con el arresto de una mujer que presuntamente ofrecía tratamientos de bótox ilegal a través de redes sociales, poniendo en riesgo la salud de sus clientes.

Las autoridades identificaron a la acusada como Mayling Maya Giraldo , quien promocionaba en Instagram un “especial de San Valentín” por $450 para supuestamente eliminar arrugas.

Lo que sus seguidores no sabían era que varios de sus “pacientes” eran detectives encubiertos.

Según el reporte policial, Giraldo no utilizaba bótox aprobado por la Food and Drug Administration ( FDA ) .

En su lugar, inyectaba una sustancia conocida como “Toxta”, una toxina traída de Corea del Sur que no cuenta con autorización para uso médico en Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que operaba desde un apartamento en Brickell sin licencia médica válida.

Screenshot 2026-02-21 at 12.48.32PM

El doctor Daniel Campos, consultado sobre el caso, advirtió que el uso de toxinas no aprobadas puede provocar:

Parálisis facial

Reacciones alérgicas severas

Daño neurológico

Complicaciones irreversibles en caso de emergencia

Sin protocolos médicos adecuados, el riesgo aumenta considerablemente.

Screenshot 2026-02-21 at 12.48.27PM

Arresto e implicaciones legales

Giraldo fue detenida mientras presuntamente manipulaba una jeringa.

Enfrenta múltiples cargos criminales relacionados con:

Ejercicio ilegal de la medicina

Uso de sustancias no aprobadas

Posible fraude

Además, las autoridades confirmaron que tiene una orden de retención migratoria, lo que podría derivar en un proceso de deportación.

Redes sociales y clínicas clandestinas

El caso vuelve a encender las alarmas sobre la proliferación de procedimientos estéticos clandestinos promocionados en redes sociales.

Expertos recomiendan:

Verificar licencias médicas

Confirmar productos aprobados por la FDA

Desconfiar de ofertas excesivamente bajas

La investigación continúa.