Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

TRUMP AJUSTA SU ESTRATEGIA HACIA CUBA: SIN ARANCEL PETROLERO, PERO CON PRESIÓN ACTIVA
Cambio forzado tras fallo del Supremo
El presidente Donald Trump firmó el 20 de febrero de 2026 una nueva orden ejecutiva que elimina el mecanismo que permitía imponer aranceles adicionales a países que vendieran o suministraran petróleo a Cuba.
La medida responde al reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que determinó que la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles comerciales bajo poderes de emergencia.
Con esta decisión, desaparece el instrumento legal creado el 29 de enero, cuando Trump declaró una emergencia nacional respecto al gobierno cubano y habilitó la posibilidad de aplicar recargos a productos provenientes de países que abastecieran de crudo a la isla.
-
EE.UU. ya no podrá aplicar aranceles punitivos a terceros países por vender petróleo a Cuba bajo la IEEPA.
-
Se reduce el riesgo comercial para potenciales proveedores energéticos.
-
Disminuye la incertidumbre para empresas involucradas en comercio petrolero hacia la isla.
Sin embargo, la eliminación del arancel no implica el levantamiento de sanciones ni una flexibilización estructural de la política hacia La Habana.
Emergencia nacional sigue vigente
La emergencia nacional declarada el 29 de enero continúa activa.
Además, el 13 de febrero, Trump prorrogó por un año la autoridad que permite regular, inspeccionar o incluso detener embarcaciones estadounidenses y extranjeras que se dirijan a Cuba, bajo argumentos de seguridad nacional.
Tampoco se ven afectados otros marcos legales como:
Es decir, el andamiaje de presión permanece intacto.
Impacto en plena crisis energética
La medida llega en un momento crítico para Cuba, que enfrenta:
Al eliminar el arancel indirecto, Washington retira un instrumento específico, pero mantiene el núcleo de su estrategia de presión política y económica.
Analistas coinciden en que se trata de un ajuste jurídico obligado por el Supremo, no de un giro hacia la normalización.