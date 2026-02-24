Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Una denuncia difundida desde Miami reavivó el debate sobre el uso de MIPYMES cubanas como presunta pantalla comercial para adquirir combustible en Estados Unidos y enviarlo a la isla en medio de las restricciones energéticas.

Un cubano desde Miami denunció la acumulación de isotanques de 24.000 litros de combustible presuntamente destinados a Cuba, señalando que serían enviados a través de MIPYMES. La denuncia reaviva las acusaciones de que el régimen comunista utiliza supuestas

Según la acusación, se habría detectado la acumulación de isotanques de 24.000 litros presuntamente destinados a Cuba. El denunciante aseguró que el envío se realizaría mediante estructuras privadas que, en apariencia, operan de forma independiente, pero que estarían vinculadas al aparato estatal cubano.

Los isotanques son contenedores especializados para transporte de líquidos a granel, incluyendo combustible. Con capacidad aproximada de 24.000 litros, pueden ser movilizados por vía marítima o terrestre bajo esquemas comerciales internacionales.

En el contexto cubano, el combustible se ha convertido en un recurso estratégico ante:

Las MIPYMES en Cuba han sido promovidas como una apertura económica parcial dentro del sistema socialista. Sin embargo, críticos sostienen que muchas de estas estructuras estarían vinculadas indirectamente al aparato estatal o a conglomerados militares.

En medio de las sanciones y advertencias de la administración de Donald Trump contra países y entidades que suministren petróleo a Cuba, la denuncia plantea interrogantes sobre posibles mecanismos comerciales para adquirir combustible desde territorio estadounidense.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial por parte de autoridades federales estadounidenses sobre el destino específico de los contenedores mencionados.

Implicaciones geopolíticas

La denuncia llega en un momento de máxima presión energética sobre La Habana, tras:

Restricciones al suministro venezolano

Advertencias de sanciones secundarias

Reportes de envíos limitados desde Rusia

Analistas señalan que, de comprobarse vínculos directos entre MIPYMES y estructuras estatales sancionadas, podría abrirse una nueva fase de escrutinio regulatorio en Estados Unidos.

¿Pantalla comercial o iniciativa privada real?

El núcleo del debate gira en torno a si estas MIPYMES operan como empresas independientes o si funcionarían como canal indirecto para el Estado cubano.

Sectores del exilio sostienen que el modelo permitiría acceder a insumos estratégicos mientras se evita una confrontación directa con las restricciones formales.

Por ahora, la denuncia permanece en el terreno de las acusaciones públicas, a la espera de posibles investigaciones o pronunciamientos oficiales.