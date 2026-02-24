americateve

Waymo

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

Waymo comenzará a despachar sus robotaxis en cuatro ciudades más de Texas y Florida, ampliando el territorio cubierto por su flota de vehículos autónomos a 10 grandes mercados metropolitanos de Estados Unidos.

Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)
La incursión en Dallas, Houston, San Antonio y Orlando, Florida, anunciada el martes, amplía la ventaja inicial de Waymo en el sector mientras servicios rivales de Tesla y de Zoox, propiedad de Amazon, todavía están probando sus vehículos en apenas unas pocas ciudades de Estados Unidos.

En contraste, los robotaxis de Waymo ya ofrecen más de 400.000 viajes semanales en las seis áreas metropolitanas donde han estado transportando pasajeros: Phoenix, el Área de la Bahía de San Francisco, Los Ángeles, Miami, Atlanta y Austin, Texas.

Waymo opera su servicio de transporte bajo demanda a través de su propia aplicación en todas las ciudades de Estados Unidos, excepto en Atlanta y Austin, donde sus robotaxis solo pueden solicitarse mediante el servicio de transporte bajo demanda de Uber.

La expansión a cuatro mercados más marca un paso significativo hacia el objetivo de Waymo de superar 1 millón de viajes semanales para finales de 2026. Sin identificar dónde estarán disponibles sus robotaxis a continuación, Waymo apunta a una lista de otras ocho ciudades que incluye Las Vegas, Washington, Detroit y Boston, al tiempo que indica que su primera disponibilidad en el extranjero probablemente será en Londres.

Para ayudar a financiar más robotaxis, Waymo recaudó recientemente 16.000 millones de dólares como parte de la inyección financiera que sitúa el valor de la empresa en 126.000 millones. La valoración alimentó la especulación de que Waymo podría eventualmente escindirse de su empresa matriz, Alphabet, donde comenzó como un proyecto secreto dentro de Google en 2009.

Aunque Waymo se está abriendo paso en cuatro ciudades más, sus robotaxis inicialmente solo estarán disponibles para un número limitado de personas con su aplicación de transporte bajo demanda en Dallas, Houston, San Antonio y Orlando, antes de que el servicio esté disponible para todo el público en esos mercados. __________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

