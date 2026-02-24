americateve

I-220A

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Tribunal del 11º Circuito en Atlanta anuló fallos de la BIA sobre I-220A y ordenó revisar casos de cubanos que buscan residencia bajo la Ley de Ajuste Cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
cubanos I220A

CORTE EN EE.UU. REABRE BATALLA LEGAL DE CUBANOS CON I-220A EN BUSCA DE RESIDENCIA

Fallo clave desde Atlanta

El Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito, con sede en Atlanta, anuló decisiones previas de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) en los casos de dos cubanas con formulario I-220A y devolvió los expedientes para una nueva revisión administrativa.

En un dictamen de seis páginas, el tribunal determinó que sí tiene jurisdicción para analizar el asunto y ordenó reconsiderar los casos.

cubanos llegan a miami

¿Qué es el I-220A?

El formulario I-220A es una orden de libertad bajo supervisión otorgada a migrantes detenidos en la frontera. A diferencia del “parole”, no implica admisión formal al país.

El problema legal radica en que la Ley de Ajuste Cubano (CAA) exige que el solicitante haya sido “admitido” o haya recibido parole para ajustar estatus tras un año y un día en EE.UU.

Más de 300.000 cubanos recibieron I-220A desde 2021, quedando en un limbo migratorio al no ser considerados elegibles bajo el criterio administrativo actual.

No es victoria definitiva

El fallo no convierte automáticamente el I-220A en parole, ni garantiza la residencia.

Sin embargo:

  • Rechaza el criterio absoluto previo de la BIA

  • Señala inconsistencias en la interpretación legal del gobierno

  • Ordena nueva evaluación caso por caso

El abogado de Miami Mark Prada calificó la decisión como una batalla ganada dentro de una lucha mayor.

Por su parte, el abogado Willy Allen advirtió que la Junta aún podría emitir una decisión adversa o demorar el proceso.

Alcance geográfico

La decisión aplica directamente a Florida, Georgia y Alabama, estados bajo jurisdicción del 11º Circuito.

No obstante, el análisis jurídico podría influir en litigios pendientes en otras cortes federales, incluyendo casos similares en Nueva York.

¿Qué cambia ahora?

El tribunal cuestionó bajo qué estatuto fueron procesados los inmigrantes con I-220A y observó que el gobierno ha variado su postura sobre los fundamentos legales aplicables.

Ese punto podría ser clave para redefinir el concepto de “admisión” en estos casos.

Para miles de cubanos, la decisión representa una puerta entreabierta: no es la solución definitiva, pero mantiene viva la posibilidad de ajustar estatus bajo la Ley de Ajuste Cubano.

