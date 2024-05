Revelan llamada al 911 de abuela cubana de niña de 2 años asesinada por su pripio padre en Pembroke Pines

En ese momento, la operadora termina la llamada. Jerónimo Anthony Durán fue arrestado y acusado de homicidio en primer grado y abuso infantil agravado por el asesinato de su hija de dos años Melody Alana Rose Duran.

El hecho ocurrió este martes a las 9:45 de la mañana en una vivienda ubicada en la cuadra 400 de la avenida 177 del suroeste en Pembroke Pines.

Al llegar, los agentes observaron que la pequeña tenía una gran laceración en el cuello de izquierda a derecha y encontraron un cuchillo lleno de sangre. Según el abogado Richard Díaz, fue un error otorgarle al acusado un plan de crianza compartida, tomando en consideración sus antecedentes.

Y es que registros judiciales muestran que Durán estuvo inmerso en una disputa por la paternidad y la madre de la menor había pedido la custodia total de la niña, alegando que el acusado tenía problemas mentales.

“Con ese historial del padre, para mí no tiene ni una explicación, para mí el padre no debía tener presencia actual y exclusiva con la niña con el antecedente que no era solamente acusación de la mamá, sino porque había récord público, Baker Act, esta no fue una mujer que se estaba aprovechando para hacerle un daño al padre”, dijo Richard Díaz.

Jerónimo Durán compareció este jueves ante la corte criminal de Broward, acusado de asesinato en primer grado y abuso infantil agravado.