Encuentran muerta a una mujer hispana dentro de un apartamento en NE de Miami

Durante varias horas los investigadores estuvieron presentes en el lugar tratando de recopilar información y posibles vídeos de vigilancia.

“Eso es horrible pero me asusto, pero conmigo no va a pasar eso porque ni tengo pareja porque no se sabe si fue para robar” …“Dicen que la zona es mala de la línea para allá pero yo no he tenido problemas con nadie también como yo no salgo, me da tremendo susto eso” Dijo: Lilia Novo, residente del área

El hecho causó consternación en la comunidad.

“Uno se preocupa porque fue dentro de la propiedad ahí donde yo estoy es bastante tranquilo pero que tristeza” Dijo: Norberto Belaunsaran, residente del área

“Esta zona no es de problema esto es algo inédito nunca había pasado esto” Dijo: Antonieta Loureiro, residente del área

Se le pide a quien tenga alguna información que se comunique con la línea de alto al crimen al 305-471-8477 ( TIPS )