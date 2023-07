Residentes de Miami bajo alerta por calor extremo

Busque resguardarse del calor.

Ingiera suficiente líquido.

Evite consumir bebidas azucaradas o con cafeína.

Utilice ropa de telas ligeras.

Otro aspecto sumamente importante a tener en cuenta está relacionado con los vehículos. ya que el calor que se produce en el interior de un automóvil apagado puede ser fatal.

“Pasan casos muy trágicos. es posible que a la gente se le olvide que tiene dentro de un carro un niño o una mascota si tiene muchas cosas en la mente. esté consciente que esa posibilidad puede existir y siempre que estén en un vehículo chequeen cuando salga o vaya a hacer cualquier diligencia dentro del vehículo, chequee el interior del vehículo que no le haya pasado nada dentro del vehículo”, dijo Robert Jorge, asistente del jefe de los bomberos de Miami.

Quienes trabajan bajo el sol y a la intemperie son quienes más padecen las consecuencias del clima y están obligados a tomarse unos minutos de la jornada para reponerse e hidratarse.

“Bastante agotadores y yo más que trabajo bajo el sol, pero no hay de otra, me camino de aquí para allá para que no me de él sol de frente”, dijo Darling Rajadel, trabajadora.

Aunque el aire acondicionado es el mejor aliado para sofocar el calor, los residentes que no tiene vehículo deben caminar junto a los efectos de la humedad y de la sensación térmica.

“¿Qué me voy a hacer? No tengo carro, tengo que caminar. Yo, incluso, tengo presión alta y asma, pero cuando toca, toca”, dijo María Cruz, residente de Miami.

Lo más importante es no bajar la guardia, tomando en consideración que las altas temperaturas pueden afectar negativamente nuestra salud.