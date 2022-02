Primeras imágenes tras salir de la cárcel del hijo de congresista Carlos Gimenez por golpear a comisionado de Miami

El hijo del representante federal y ex alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, salió de la cárcel el jueves

Carlos Giménez Jr. enfrenta un cargo por agresión menor y le fue impuesta una fianza de 1,500 dólares.

A través de un comunicado, el comisionado De La Portilla reaccionó al incidente.

Embed

“Como es costumbre de este individuo, trató de una manera cobarde de provocarme y como las niñas me rozó el pelo con sus uñas. Los hombres van de frente y no por detrás. Fue más como un movimiento de su muñeca detrás de mí, cuando estaba almorzando, se me acercó cobardemente por detrás y se escapó. Este tipo parecía estar bajo la influencia”.

En ese sentido, Alejandro Escobar, vocero de la policía de Coral Gables, aclaró: “No creemos que Carlos Giménez Jr. haya estado bajo influencia de alguna droga”.

El congresista Carlos Giménez también reaccionó a través de un comunicado.

“Estoy al tanto del incidente de arresto de mi hijo. Esto es un asunto personal y no haré comentarios”.

América Noticias, se comunicó con el abogado de Carlos Giménez Junior, Michael Band, para obtener alguna declaración al respecto, pero el propio asesor legal dijo que no harían comentarios adicionales por el momento.

Orian Brito | americateve.com