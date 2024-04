Policía de Hialeah arresta a joven de 15 años que ocasionó la muerte a dos mujeres cubanas tras impactarlas con su carro

La policía informó que, tras revisar la caja negra del vehículo que conducía, se determinó lo siguiente:

“La caja muestra que este joven estaba manejando a 83 millas por hora, dos segundos antes del impacto con el carro en el que transitaban estas tres señoras”, dijo Eddie Rodríguez, portavoz de la policía de Hialeah.

Las autoridades también informaron que Santiesteban será juzgado como adulto y podría enfrentar hasta 45 años de prisión.

“Estamos hablando que por cada cargo de homicidio vehicular, son 15 años de prisión, más 15 años de probatoria y hasta $15.000 en multas por cada cargo, y por cada cargo son otros cinco años adicionales por cada cargo”, añadió el teniente Rodríguez.

La esposa del señor Roberto, identificada como Liliana Hernández Molina, también iba a bordo del vehículo y a esta hora se encuentra recluida en el Hospital Jackson Memorial, luchando por su vida.

“Mi esposa esta grave en el hospital, ella tampoco tiene culpa y mi cuñada que era como mi hermana, que me atendía siempre todos los días, mi cuñada era para mí un ángel también que me la quitaron”, dijo Roberto García.

El padre de Yarina no encuentra palabras para describir lo que siente, tras la muerte de su hija.

“Ella llegaba todos los días de su trabajo y ella me daba un beso y me decía, papi te quiero, y ya eso no lo voy a tener más, me quitaron eso, porque le quitaron eso por culpa de esos muchachos irresponsables”, agregó el señor.

“Yo no quiero que me den nada, yo lo que quiero es que haya justicia, que alguien haga algo, ponga la justicia en este mundo, porque ahora está muy mal”, dijo el familiar de las víctimas.

La familia abrió una cuenta GoFundMe para recaudar fondos que les ayuden a cubrir los gastos funerarios de Yarina y su tía Gloria.

“Desgració a una familia, mi prima, la cuñada, eso no tiene perdón de nada, la vida no puede ser así, tienen que pagar”, dijo Andy García, familiar de las víctimas.

Ante este lamentable accidente, las autoridades hacen un llamado a la comunidad.

“Los padres que tomen conciencia de los hijos, explíquenle, sabemos que los jóvenes a veces hacen cosas, pero estamos viviendo unos momentos muy delicados, este no es el momento de estar llevándose un carro, dándole vuelta a la cuadra, mira en este caso resultó con la muerte de dos personas”, advirtió el vocero de la policía de Hialeah.