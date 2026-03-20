Protestas estallan en La Habana: vecinos bloquean calles y desafían presencia policial en Santos Suárez

La Habana — La tensión social volvió a estallar en la capital cubana durante la madrugada de este viernes, cuando vecinos del barrio Santos Suárez , en el municipio 10 de Octubre, salieron a las calles en protesta , bloqueando el tráfico con fogatas y protagonizando cacerolazos masivos.

Videos difundidos en redes sociales muestran a decenas de ciudadanos congregados en puntos clave como Santa Irene y Calzada de Diez de Octubre , donde la manifestación provocó la paralización total de la circulación .

Los manifestantes encendieron fogatas en plena vía pública y golpearon calderos en señal de protesta, en una escena que recuerda episodios recientes de descontento social en la isla.

Embed - SANTOS SUÁREZ #protesta. 19.03.2026 #AbajoLaDictadura #Cuba Las Taniadas, habanera buscapleitos. #Comparte | Tania Tasé

En paralelo, se reportó un fuerte cacerolazo en la Esquina de Toyo , un punto simbólico que ya fue epicentro de protestas durante el 11 de julio de 2021.

Testimonios ciudadanos señalan la presencia de patrullas policiales y efectivos de las denominadas “boinas negras”, lo que ha incrementado la preocupación entre los residentes.

A pesar del despliegue de fuerzas de seguridad, las imágenes muestran que la protesta se mantuvo activa, con grupos de personas desafiando la vigilancia estatal.

Protestas se extienden a otros barrios

Los hechos en Santos Suárez no fueron aislados.

También se reportaron manifestaciones en:

Lawton

Alamar

Tamarindo (no verificado de forma independiente)

Estos incidentes evidencian una expansión del malestar social en distintos puntos de La Habana.

Más allá de los apagones

Aunque algunas zonas han experimentado restablecimiento parcial del servicio eléctrico, las protestas reflejan un descontento más profundo.

Analistas señalan factores clave:

Crisis económica prolongada

Escasez de alimentos y servicios básicos

Deterioro de las condiciones de vida

Sin respuesta oficial

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han emitido una versión oficial sobre los incidentes, que se suman a una jornada marcada por múltiples expresiones de inconformidad en la capital.

La falta de respuesta institucional podría aumentar la incertidumbre en un contexto ya tenso.