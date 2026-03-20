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Cuba

EEUU descarta intervención militar en Cuba y se prepara ante posible éxodo masivo de migrantes

EE.UU. descarta acción militar en Cuba y activa planes ante posible éxodo masivo por crisis económica y social en la isla.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Comando sur cuba

Washington / La Habana — El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) descartó cualquier intervención militar en Cuba, pero confirmó que ya se prepara ante un posible éxodo masivo de migrantes, en medio de la profunda crisis económica y social que atraviesa la isla.

El general Francis L. Donovan, jefe del SOUTHCOM, fue categórico durante su comparecencia ante el Comité de Servicios Armados del Senado:

“No tenemos ninguna intención de una intervención militar. Nuestros esfuerzos están orientados a gestionar posibles crisis humanitarias”.

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EE.UU. se prepara para un escenario crítico

Aunque Washington descarta una acción armada, el enfoque se centra en la anticipación de un colapso migratorio.

Entre las medidas contempladas:

  • Uso de la Base Naval de Guantánamo para procesar migrantes

  • Instalación de campamentos temporales

  • Coordinación directa con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)

El objetivo es responder rápidamente ante un posible flujo masivo desde la isla.

Crisis en Cuba impulsa riesgo migratorio

La advertencia del SOUTHCOM se produce en un contexto de deterioro acelerado en Cuba:

  • Apagones prolongados

  • Escasez de combustible

  • Falta de alimentos y medicinas

  • Crisis económica profunda

Analistas consideran que este escenario podría desencadenar una nueva ola migratoria hacia Estados Unidos.

Coordinación militar y civil

El general Donovan explicó que el Comando Sur ya tiene instrucciones claras de apoyar al DHS:

“Tenemos una orden de apoyar, ya sea por mar o por tierra”.

Esto incluye operaciones de vigilancia, control marítimo y asistencia humanitaria en caso de emergencia.

Seguridad en la Embajada y planes estratégicos

Además, el gobierno estadounidense mantiene un monitoreo constante sobre la seguridad de su Embajada en La Habana, como parte de una estrategia más amplia de preparación ante escenarios de inestabilidad.

Sin intervención, pero con alerta máxima

Las declaraciones de SOUTHCOM buscan disipar rumores sobre una posible intervención militar en Cuba, mientras confirman que Estados Unidos se encuentra en estado de alerta estratégica.

El enfoque, según Washington, es claro: evitar una crisis humanitaria descontrolada sin recurrir a acciones militares directas.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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