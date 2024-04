Arrestan a un hombre acusado de intentar robar una tienda de tabacos y cigarros en Hialeah con un arma blanca

“Él se la pasaba por aquí en la plaza comercial, visitaba mucho ese lugar, pero sí me parece que él tiene problemas, a mi modo de ver. Hay lugares que cierran tarde aquí, debería haber más seguridad, sobre todo, para las muchachitas que se quedan solas aquí en la noche, mi esposa trabaja en un Subway y le pasa lo mismo”, dijo José Luis Rodríguez, trabajador del lugar.

Los agentes lograron identificar al sospechoso, el cual fue arrestado este martes y compareció ante la corte, acusado de intento de robo armado.

Quienes frecuentan la plaza comercial donde ocurrió el incidente no tardaron en reaccionar.

“Muy triste por la muchacha el mal rato que ha pasado, qué bueno que tomó medidas, que se protegió, porque nadie te va a proteger, la policía no puede ver el futuro, suerte que ella pudo tomar en sus propias manos su seguridad”, dijo José Calá, cliente de la plaza comercial.

A propósito de ese tema, las autoridades recomiendan no tomar acciones en contra de una persona armada.

“Gracias a Dios que ella usando ese aerosol de pimienta la ayudó en este caso, no es recomendado uno arriesgarse la vida por propiedad, algo que no es ni de ella, el local tiene seguro, es mejor no pelear con una persona que este armada y mucho menos por propiedad”, dijo Eddie Rodríguez, vocero de la policía de Hialeah.