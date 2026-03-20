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Irán

Irán ejecuta a joven campeón de lucha Saleh Mohammadi y desata condena internacional por represión

Irán ejecuta a luchador de 19 años tras juicio cuestionado, desatando críticas internacionales por represión y violaciones de derechos humanos

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Saleh Mohammadi

Teherán — El régimen iraní ejecutó al joven luchador Saleh Mohammadi, de apenas 19 años, en un caso que ha generado una ola de indignación internacional por denuncias de irregularidades judiciales y represión política.

Mohammadi, considerado una promesa del deporte en Irán, fue condenado a muerte tras ser acusado de participar en protestas en la ciudad de Qom, donde supuestamente habría estado implicado en el asesinato de un agente de seguridad.

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Juicio bajo sospecha

Según las autoridades, el joven formaba parte de un grupo que lanzó cócteles molotov contra fuerzas de seguridad. Sin embargo, organizaciones y testimonios cercanos aseguran que la condena se basó principalmente en confesiones obtenidas bajo coacción, una práctica ampliamente denunciada en el sistema judicial iraní.

El propio Mohammadi negó las acusaciones antes de su ejecución, mientras familiares y entrenadores afirmaron que no existen pruebas concluyentes que lo vinculen directamente con el crimen.

Cargos por “enemistad contra Dios”

El joven fue sentenciado bajo el delito de “moharebeh”, una figura legal utilizada por el régimen para castigar supuestos actos contra la seguridad del Estado o el islam.

Junto a Mohammadi, también fueron ejecutados otros dos acusados en relación con las protestas, en un contexto de creciente represión tras disturbios registrados en enero.

Denuncias desde el mundo deportivo

El caso ha generado fuerte reacción entre atletas y organizaciones deportivas.

Testimonios de compañeros y entrenadores sostienen que el joven no portaba armas y que incluso no aparece en registros visuales del incidente.

Además, familiares aseguran que Mohammadi se encontraba en otro lugar en el momento de los hechos.

Condena internacional

El Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la ejecución, denunciando que el régimen iraní “está masacrando a jóvenes y destruyendo el futuro del país”.

Figuras del deporte también han alertado sobre una escalada alarmante de violencia:

  • Más de 30 deportistas muertos en menos de 10 días

  • Casos de desapariciones y detenciones arbitrarias

Represión en aumento

La ejecución de Saleh Mohammadi refuerza las denuncias sobre una campaña sistemática de represión contra jóvenes, activistas y atletas en Irán.

Analistas advierten que el uso de ejecuciones como herramienta de control político podría intensificar aún más la crisis interna y el aislamiento internacional del régimen.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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