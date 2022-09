Polémica por programa que otorga beneficios a comisionados de Miami-Dade retirados

Los comisionados de Miami-Dade dieron su aprobación preliminar a un programa que pagaría a ex comisionados 25,000 dólares al año para que sean embajadores del condado, algo que incluyeron en el presupuesto.

Es decir, que si el presupuesto de más de 10,000 millones de dólares, el más alto de su historia, se aprueba tal y como está, los contribuyentes del estado tendrían que pagar a 19 ex comisionados, incluyendo cinco miembros con mandato limitado, que dejan el cargo en noviembre.

El ex alcalde y ex comisionado Alex Penelas dijo no estar de acuerdo con este programa.

Penelas dijo que él siempre ha ayudado a funcionarios del condado sin esperar ninguna compensación a cambio y que seguirá haciéndolo de la misma manera.

De aprobarse este programa, son muchas las cuestiones que suscita.

¿Serán los ex comisionados empleados del condado o se contratarán independientemente?

¿Habrá que contratar más gente para administrar este programa?

¿Se requerirá más seguridad?

Nos comunicamos con la oficina de la alcaldesa Daniella Levine Cava y nos dijeron que esta propuesta no viene de ella.

