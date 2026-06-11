La cúpula militar cubana cierra filas con Díaz-Canel en medio de la escalada de tensiones con EEUU

Miguel Díaz-Canel encabezó este jueves en La Habana un acto de alto perfil político y militar por el 65 aniversario del Ejército Occidental, en una ceremonia que reunió a la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y que fue interpretada como una demostración de cohesión interna en medio de la creciente presión de Estados Unidos sobre el régimen cubano.

El evento contó con la presencia del ministro de las FAR, general de cuerpo de ejército Álvaro López Miera, además de decenas de altos oficiales, combatientes históricos y representantes del aparato político y militar del país.

Aunque retirado de la vida pública, Raúl Castro también estuvo presente simbólicamente mediante un mensaje oficial de felicitación dirigido a los integrantes de la institución militar.

Durante la ceremonia fueron entregadas condecoraciones, reconocimientos y ascensos a oficiales destacados, mientras las autoridades destacaron el papel histórico del Ejército Occidental en la defensa del país.

La actividad rindió homenaje al comandante de la Revolución Guillermo García Frías, considerado uno de los fundadores de esta estructura militar creada en 1961 para la defensa estratégica de las provincias occidentales de Cuba.

Uno de los discursos más relevantes estuvo a cargo del jefe del Ejército Occidental, general de división Ernest Feijóo Eiró, quien aseguró que las tropas permanecerán preparadas ante cualquier amenaza contra la soberanía nacional.

«Nos mantendremos firmes en nuestros puestos de combate», afirmó el oficial, al tiempo que reiteró el compromiso de las FAR con la defensa del país.

El mensaje estuvo acompañado de referencias a la necesidad de enfrentar cualquier intento externo de influir sobre el futuro político de Cuba.

El acto coincide con nuevas advertencias desde Washington

La ceremonia se realizó apenas un día después de la visita del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a la Base Naval de Guantánamo.

Durante ese viaje, el jefe del Pentágono aseguró que el Departamento de Defensa está preparado para responder a cualquier contingencia relacionada con Cuba y afirmó que Washington mantiene abiertas distintas opciones estratégicas respecto a la isla.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción de funcionarios cubanos, quienes insistieron en que el futuro del país corresponde únicamente al pueblo cubano y rechazaron cualquier tipo de injerencia externa.

Raúl Castro reaparece como símbolo de unidad del régimen

Aunque no participó físicamente en la ceremonia, el mensaje enviado por Raúl Castro fue interpretado como una señal de respaldo a la actual dirección política y militar del país.

La figura del exmandatario continúa siendo utilizada por el régimen como elemento de cohesión interna en momentos de especial presión internacional.

La combinación de la presencia de Díaz-Canel, López Miera y el respaldo formal de Castro proyectó una imagen de continuidad dentro de la estructura de poder cubana.

Crece la presión internacional sobre el régimen cubano

El acto militar ocurre mientras Washington incrementa sanciones contra altos funcionarios, entidades estatales y sectores estratégicos de la economía cubana.

En las últimas semanas, la administración estadounidense ha ampliado restricciones financieras y comerciales contra instituciones vinculadas al aparato político y militar del país.

Al mismo tiempo, Cuba atraviesa una profunda crisis económica y energética marcada por apagones prolongados, escasez de combustible y un creciente malestar social.

Una demostración de fuerza ante un escenario incierto

Más allá del carácter conmemorativo del aniversario, la ceremonia dejó un mensaje político claro: la dirección civil y militar del régimen busca proyectar estabilidad y unidad frente a los desafíos internos y externos que enfrenta la isla.

Con la presencia de las principales figuras del poder cubano y el respaldo simbólico de Raúl Castro, La Habana intentó transmitir una imagen de cohesión en uno de los momentos más delicados para el régimen en los últimos años.