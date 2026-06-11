Estados Unidos sanciona a CUPET y golpea el corazón energético del régimen cubano

La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso en su estrategia de presión contra La Habana al anunciar sanciones contra la Unión Cuba-Petróleo (CUPET), la empresa estatal encargada de la importación, refinación y distribución de combustibles en la isla.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó directamente al régimen cubano de utilizar los recursos energéticos para sostener estructuras de poder, financiar la represión y privilegiar intereses políticos mientras la población enfrenta una profunda crisis energética.

«Las élites comunistas cubanas han instrumentalizado la energía como herramienta de control social y lucro cleptocrático», afirmó Rubio en un mensaje publicado en redes sociales.

Según el jefe de la diplomacia estadounidense, durante años el gobierno cubano habría destinado recursos energéticos a actividades vinculadas con el aparato de seguridad estatal y sectores privilegiados.

Rubio aseguró que el combustible ha sido utilizado para sostener operaciones gubernamentales, fuerzas de seguridad y sectores vinculados al poder político, mientras millones de cubanos enfrentan apagones prolongados y dificultades para acceder a servicios básicos.

El funcionario sostuvo además que la política de Washington busca limitar la capacidad financiera del régimen y promover mayores oportunidades económicas y políticas para la población cubana.

Las sanciones bloquean cualquier acuerdo con empresas estadounidenses

La designación de CUPET bajo la Orden Ejecutiva 14404 tiene además un impacto inmediato sobre posibles operaciones comerciales entre empresas estadounidenses y la entidad estatal cubana.

La medida llega apenas días después de que trascendiera un acuerdo preliminar entre la empresa estadounidense Vanguard Energy, con sede en Florida, y una entidad importadora cubana para el suministro de combustible a la isla.

Sin embargo, el Departamento de Estado aclaró posteriormente que ninguna operación que involucre entidades sancionadas puede realizarse sin una autorización específica del gobierno estadounidense.

Con la inclusión de CUPET en la lista de sancionados, cualquier transacción directa con la compañía queda severamente restringida.

CUPET se suma a la lista de entidades estratégicas sancionadas

La sanción contra la empresa petrolera cubana se suma a otras medidas adoptadas durante las últimas semanas contra sectores considerados clave para el sostenimiento económico del régimen.

Entre las entidades previamente sancionadas se encuentran el conglomerado militar GAESA y varias empresas vinculadas a actividades estratégicas de la economía cubana.

Las nuevas restricciones forman parte de una política más amplia que incluye sanciones secundarias dirigidas a compañías extranjeras que mantengan relaciones comerciales con entidades cubanas incluidas en listas de restricciones estadounidenses.

Cuba enfrenta la peor crisis energética de las últimas décadas

La decisión de Washington llega en medio de una situación crítica para el sistema energético cubano.

Durante los últimos meses, la isla ha experimentado déficits históricos de generación eléctrica, apagones de larga duración y severas dificultades para garantizar el suministro de combustible.

Las autoridades cubanas han reconocido públicamente problemas de disponibilidad de diésel, fuel oil y otros combustibles esenciales para la generación de electricidad.

La combinación de fallas en termoeléctricas, escasez de combustible y dificultades financieras ha provocado cortes eléctricos diarios en gran parte del país.

Aumentan las tensiones entre Washington y La Habana

Las sanciones contra CUPET representan uno de los golpes más importantes contra la infraestructura económica cubana desde la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404.

La medida profundiza el enfrentamiento político entre ambos gobiernos y refuerza la estrategia de presión económica impulsada por Washington durante los últimos meses.

Mientras Estados Unidos sostiene que busca limitar la capacidad financiera del régimen, las autoridades cubanas denuncian que las sanciones agravan las dificultades económicas que enfrenta la población.

El nuevo capítulo en la disputa bilateral se desarrolla en medio de una creciente crisis energética, protestas sociales por los apagones y una economía cubana sometida a una fuerte presión interna y externa.