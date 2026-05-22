Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Un exteniente coronel de la Fuerza Aérea cubana identificado como Luis Raúl González-Pardo vivió y viajó durante años entre Cuba y Estados Unidos sin revelar su historial militar a las autoridades migratorias estadounidenses, hasta ser arrestado por fraude migratorio y posteriormente incluido en la acusación federal contra Raúl Castro.

La situación adquiere una dimensión especial porque González-Pardo es actualmente el único de los acusados que se encuentra físicamente bajo jurisdicción estadounidense , lo que podría convertirlo en una pieza clave para futuras investigaciones o procesos judiciales.

Las autoridades estadounidenses sostienen que González-Pardo ocultó durante años que había pertenecido a la Fuerza Aérea cubana por casi tres décadas.

Fue arrestado en noviembre por fraude migratorio

Se declaró culpable en enero

Podría enfrentar hasta 10 años de prisión por ese caso

Ahora enfrenta cargos más graves vinculados al derribo de avionetas de Hermanos al Rescate

Si es declarado culpable bajo la nueva acusación federal, podría enfrentar cadena perpetua.

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El caso revive una de las heridas más profundas del exilio cubano

La acusación está relacionada con el derribo ocurrido en febrero de 1996, cuando aviones militares cubanos destruyeron dos aeronaves civiles pertenecientes a la organización Brothers to the Rescue.

El hecho dejó:

Tres ciudadanos estadounidenses fallecidos

Un residente estadounidense muerto

Un tercer avión que logró regresar a Miami

Una investigación que tomó años

El activista Luis Domínguez aseguró que identificar a los pilotos involucrados fue un proceso largo apoyado por documentos internacionales y registros de comunicaciones aéreas.

La investigación utilizó:

Transcripciones de radio

Informes internacionales

Datos de ex pilotos cubanos

Fotografías y registros migratorios

Uno de los elementos que llamó la atención fue que un piloto utilizó accidentalmente su apellido durante una comunicación aérea, lo que habría permitido seguir nuevas pistas.

Entró nuevamente a EEUU con parole humanitario

Registros judiciales citados indican que González-Pardo ingresó nuevamente a Estados Unidos en 2024 mediante un programa de parole humanitario y tampoco habría revelado su historial militar.

Congresistas estadounidenses ya habían solicitado investigar cómo pudo entrar al país pese a su presunta vinculación con el caso Hermanos al Rescate