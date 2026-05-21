ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

EEUU intensifica presión sobre entorno vinculado a GAESA
Las autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron este jueves en Miami a Adys Lastres Morera, hermana de Ania Guillermina Lastres Morera, presidenta ejecutiva de GAESA, el conglomerado empresarial administrado por estructuras militares cubanas.
La acción ocurrió después de una determinación migratoria emitida por el Departamento de Estado que consideró su permanencia en territorio estadounidense incompatible con intereses de política exterior, según información oficial citada por las autoridades.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DHSgov/status/2057589747304788207?s=20&partner=&hide_thread=false
La detención fue ejecutada por ICE en Florida
La operación fue realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
Según la información disponible:
Se produjo en Miami, Florida
Su estatus migratorio fue revocado previamente
Se iniciaron procedimientos de deportación
Permanece bajo custodia migratoria
Las autoridades sostienen que la decisión fue tomada bajo disposiciones específicas de la legislación migratoria estadounidense.
Screenshot 2026-05-21 at 7.22.30PM
GAESA vuelve a estar bajo la lupa de Washington
El caso coloca nuevamente atención sobre GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), considerado por Washington una de las estructuras económicas más importantes vinculadas al sistema cubano.
Según estimaciones citadas por funcionarios estadounidenses, el conglomerado mantiene operaciones en:
Turismo
Infraestructura
Comercio
Servicios financieros
Otros sectores estratégicos
En semanas recientes, Washington anunció nuevas sanciones relacionadas con entidades y funcionarios asociados al grupo.
El arresto ocurre en medio de una nueva ofensiva política
La detención se produce durante una etapa de creciente tensión entre Washington y La Habana.
Entre las medidas recientes aparecen:
Nuevas sanciones económicas
Restricciones financieras
Procesos judiciales contra funcionarios cubanos
Ampliación de medidas diplomáticas
Analistas consideran que las acciones recientes muestran un endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba.
El caso aumenta la presión sobre redes vinculadas al régimen
Las autoridades estadounidenses señalaron que las medidas buscan limitar el acceso de personas vinculadas a estructuras sancionadas a sistemas financieros y beneficios dentro de Estados Unidos.
La situación se desarrolla mientras continúan investigaciones y medidas adicionales relacionadas con estructuras empresariales y figuras del gobierno cubano.