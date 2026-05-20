Departamento de Justicia presenta cargos de asesinato y conspiración contra Raúl Castro

Raúl Castro enfrenta cargos federales en EEUU tras casi 30 años del caso Hermanos al Rescate
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales federales contra el exgobernante cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido el 24 de febrero de 1996 y que dejó cuatro víctimas mortales.
El anuncio fue realizado por el fiscal general interino durante un acto celebrado en Miami, marcando uno de los movimientos judiciales más significativos relacionados con el caso en casi tres décadas.
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Los cargos incluyen asesinato y conspiración
La acusación federal incluye varios delitos:
Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses
Cuatro cargos individuales de asesinato
Según las autoridades, el expediente fue presentado ante un gran jurado y posteriormente desclasificado.
El caso involucra a otros militares cubanos
Además de Raúl Castro, la acusación incorpora a otros exmilitares cubanos vinculados presuntamente a la operación.
Entre los señalados aparecen:
Lorenzo Alberto Pérez-Pérez
Emilio José Palacio Blanco
José Fidel Gual Barzaga
Raúl Simanca Cárdenas
Luis Raúl González-Pardo Rodríguez
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Las víctimas eran miembros de Hermanos al Rescate
Las aeronaves derribadas pertenecían a la organización Hermanos al Rescate, dedicada a labores humanitarias relacionadas con la búsqueda y apoyo a balseros cubanos.
Las víctimas identificadas fueron:
Armando Alejandre Jr.
Carlos Costa
Mario Manuel de la Peña
Pablo Morales
Las autoridades estadounidenses sostienen que las avionetas fueron derribadas sobre aguas internacionales.
Una grabación de audio aparece como pieza central
La acusación menciona una grabación atribuida a Raúl Castro que, según el expediente, tendría relevancia clave dentro del caso.
También se citan:
Documentos desclasificados
Material de inteligencia
Registros investigativos
Información sobre una presunta “Operación Venecia”
El caso provoca reacciones políticas inmediatas
Tras conocerse la acusación, políticos cubanoamericanos y representantes estadounidenses reaccionaron públicamente.
Entre las respuestas citadas:
Declaraciones de congresistas
Reacciones de familiares y sobrevivientes
Respuesta oficial del gobierno cubano
Las autoridades cubanas rechazaron la acusación y calificaron el proceso judicial como una acción política.
El proceso enfrenta límites prácticos
Aunque la acusación tiene un alto impacto político y simbólico, el proceso enfrenta obstáculos relevantes.
Entre ellos:
Raúl Castro tiene 94 años
No existe tratado de extradición entre Cuba y EEUU
El exmandatario no reside en territorio estadounidense
Analistas consideran que el caso podría aumentar aún más las tensiones entre Washington y La Habana.