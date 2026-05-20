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Departamento de Justicia presenta cargos de asesinato y conspiración contra Raúl Castro

El Departamento de Justicia acusó a Raúl Castro de asesinato y conspiración por el derribo de avionetas en 1996

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Raul Castro acusado

Raúl Castro enfrenta cargos federales en EEUU tras casi 30 años del caso Hermanos al Rescate

El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos penales federales contra el exgobernante cubano Raúl Castro por el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, un hecho ocurrido el 24 de febrero de 1996 y que dejó cuatro víctimas mortales.

El anuncio fue realizado por el fiscal general interino durante un acto celebrado en Miami, marcando uno de los movimientos judiciales más significativos relacionados con el caso en casi tres décadas.

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Los cargos incluyen asesinato y conspiración

La acusación federal incluye varios delitos:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves

Cuatro cargos individuales de asesinato

Según las autoridades, el expediente fue presentado ante un gran jurado y posteriormente desclasificado.

El caso involucra a otros militares cubanos

Además de Raúl Castro, la acusación incorpora a otros exmilitares cubanos vinculados presuntamente a la operación.

Entre los señalados aparecen:

Lorenzo Alberto Pérez-Pérez

Emilio José Palacio Blanco

José Fidel Gual Barzaga

Raúl Simanca Cárdenas

Luis Raúl González-Pardo Rodríguez

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Las víctimas eran miembros de Hermanos al Rescate

Las aeronaves derribadas pertenecían a la organización Hermanos al Rescate, dedicada a labores humanitarias relacionadas con la búsqueda y apoyo a balseros cubanos.

Las víctimas identificadas fueron:

Armando Alejandre Jr.

Carlos Costa

Mario Manuel de la Peña

Pablo Morales

Las autoridades estadounidenses sostienen que las avionetas fueron derribadas sobre aguas internacionales.

Una grabación de audio aparece como pieza central

La acusación menciona una grabación atribuida a Raúl Castro que, según el expediente, tendría relevancia clave dentro del caso.

También se citan:

Documentos desclasificados

Material de inteligencia

Registros investigativos

Información sobre una presunta “Operación Venecia”

El caso provoca reacciones políticas inmediatas

Tras conocerse la acusación, políticos cubanoamericanos y representantes estadounidenses reaccionaron públicamente.

Entre las respuestas citadas:

Declaraciones de congresistas

Reacciones de familiares y sobrevivientes

Respuesta oficial del gobierno cubano

Las autoridades cubanas rechazaron la acusación y calificaron el proceso judicial como una acción política.

El proceso enfrenta límites prácticos

Aunque la acusación tiene un alto impacto político y simbólico, el proceso enfrenta obstáculos relevantes.

Entre ellos:

Raúl Castro tiene 94 años

No existe tratado de extradición entre Cuba y EEUU

El exmandatario no reside en territorio estadounidense

Analistas consideran que el caso podría aumentar aún más las tensiones entre Washington y La Habana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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