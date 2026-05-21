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Cuba

Régimen cubano advierte sobre "resistencia feroz" tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

El régimen cubano reaccionó a los cargos contra Raúl Castro y advirtió sobre una “resistencia feroz” ante acciones de EEUU

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Carlos Fernández de Cossío

La Habana endurece su discurso tras acusación contra Raúl Castro

El viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Carlos Fernández de Cossío, advirtió este miércoles que cualquier acción contra dirigentes cubanos dentro de la isla enfrentaría una “resistencia feroz del pueblo cubano”, en respuesta a la reciente acusación penal presentada por Estados Unidos contra Raúl Castro y otros militares cubanos por el caso del derribo de avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

Las declaraciones fueron realizadas durante una emisión especial de Mesa Redonda, espacio informativo de la televisión estatal cubana, donde funcionarios analizaron el proceso judicial anunciado por Washington.

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La Habana califica la acusación de “fraudulenta”

Durante su intervención, Fernández de Cossío cuestionó la legitimidad del proceso y aseguró que la acusación:

“No tiene asidero legal”

“No tiene fundamento político”

“Carece de legitimidad moral”

El funcionario también calificó el caso como parte de una escalada creciente de presión estadounidense hacia Cuba.

El régimen sugiere que el caso podría usarse como pretexto

Uno de los elementos más llamativos del discurso fue la advertencia sobre posibles consecuencias derivadas del proceso judicial.

Fernández de Cossío afirmó:

“Estados Unidos tiene antecedentes de utilizar acusaciones para justificar acciones contra otros países”.

Aunque no mencionó planes específicos, señaló que el gobierno cubano observa con preocupación cualquier escenario que pueda elevar las tensiones bilaterales.

El caso revive uno de los episodios más sensibles entre Washington y La Habana

La acusación presentada por el Departamento de Justicia incluye:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves civiles

Cuatro cargos individuales de homicidio

Las autoridades estadounidenses sostienen que las avionetas fueron derribadas en espacio aéreo internacional, mientras que Cuba históricamente ha defendido su actuación alegando razones de soberanía.

La tensión entre EEUU y Cuba aumenta durante 2026

La reacción del gobierno cubano ocurre en medio de nuevas fricciones diplomáticas.

Entre los acontecimientos recientes:

Nuevas sanciones contra estructuras vinculadas al régimen

Acusaciones judiciales contra dirigentes cubanos

Declaraciones sobre seguridad nacional

Reportes de inteligencia y cooperación militar

Las relaciones entre Washington y La Habana atraviesan una de sus etapas más tensas en años recientes.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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