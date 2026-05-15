Trump evita negar posible acusación contra Raúl Castro y deja la decisión al Departamento de Justicia

El presidente de United States , Donald Trump , evitó este viernes confirmar o negar los reportes sobre una posible acusación penal contra Raúl Castro relacionada con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Durante declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One tras regresar de su visita oficial a China, Trump respondió:

“No quiero comentar sobre eso. Dejaré que el Departamento de Justicia se pronuncie”.

La frase disparó nuevas especulaciones sobre una posible acción judicial histórica contra el exjefe militar cubano.

| Trump sobre Cuba: Ellos necesitan ayuda. Realmente son una nación — o un país — en declive. Tenemos mucho de qué hablar sobre Cuba, pero tal vez no para hoy. pic.twitter.com/rxlCP0FcGc

Según reportes recientes publicados por medios estadounidenses, el Departamento de Justicia evalúa una posible acusación relacionada con el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate ocurrido el 24 de febrero de 1996.

En aquel ataque murieron:

Armando Alejandre Jr.

Carlos Costa

Mario de la Peña

Pablo Morales

Las aeronaves fueron derribadas por cazas MiG cubanos sobre aguas internacionales, según concluyó posteriormente la Organización de Aviación Civil Internacional.

Trump vuelve a calificar a Cuba como una “nación en decadencia”

Tras evitar responder directamente sobre la posible acusación, Trump endureció nuevamente su discurso hacia La Habana.

“Es un país en decadencia”, afirmó el mandatario.

El presidente también aseguró que Washington “tiene mucho de qué hablar sobre Cuba”, aunque evitó ofrecer más detalles.

Las declaraciones se producen en medio de la creciente presión política y económica de EEUU sobre el régimen cubano.

CBS News reveló avances dentro del Departamento de Justicia

Los reportes sobre una posible acusación fueron divulgados inicialmente por CBS News, citando fuentes vinculadas al Departamento de Justicia.

Según esa información:

El caso aún necesitaría aprobación de un gran jurado

No existe fecha definida para una acusación formal

La investigación sigue activa dentro del DOJ

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente el proceso.

Raúl Castro dirigía las Fuerzas Armadas durante el derribo

En 1996, Raúl Castro ocupaba el cargo de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Documentos desclasificados por agencias estadounidenses apuntan a una presunta planificación previa de la operación aérea que terminó con el derribo de las avionetas civiles.

El caso Hermanos al Rescate continúa siendo uno de los episodios más tensos en la historia reciente entre Washington y La Habana.

La presión de EEUU sobre Cuba sigue aumentando

Las declaraciones de Trump llegan en un contexto marcado por:

Nuevas sanciones contra GAESA

Presión financiera sobre el régimen cubano

Crisis energética y protestas en la isla

Acusaciones sobre violaciones de derechos humanos

En semanas recientes, altos funcionarios estadounidenses han intensificado su retórica contra el Gobierno cubano.

Un posible proceso tendría enorme impacto político

Aunque una eventual acusación tendría gran repercusión simbólica y política, expertos señalan que existen importantes limitaciones prácticas.

Raúl Castro tiene 94 años

Nunca ha viajado a EEUU

No existe tratado de extradición entre Cuba y Estados Unidos

Aun así, el caso podría aumentar todavía más la tensión diplomática entre ambos países.