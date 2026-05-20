Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de "acción política" cargos presentados por EEUU

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel salió este miércoles en defensa de Raúl Castro tras el anuncio de cargos federales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.

En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel calificó la acusación como una:

La pretendida acusación contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, que acaba de comunicar el Gobierno estadounidense, solo evidencia la soberbia y la frustración que le provoca a los representantes del imperio, la inquebrantable firmeza de la Revolución Cubana y la unidad y… pic.twitter.com/0r0wV0kUX9

El mandatario cubano sostuvo que el proceso judicial tendría una motivación política y aseguró que el caso busca construir un escenario de presión contra Cuba.

Acusó a Washington de manipular los hechos

Cuestionó la legitimidad del proceso

Rechazó la narrativa estadounidense

Defendió la actuación del gobierno cubano en 1996

El gobierno cubano insiste en la versión de “legítima defensa”

Díaz-Canel defendió la actuación militar cubana relacionada con el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate.

Según el mandatario:

Cuba actuó dentro de sus aguas jurisdiccionales

Existían advertencias previas sobre presuntas violaciones del espacio aéreo

La posición oficial cubana difiere de las conclusiones de organismos internacionales y autoridades estadounidenses.

La acusación incluye asesinato y conspiración

Las autoridades estadounidenses anunciaron cargos contra Raúl Castro y otros cinco militares cubanos.

Los delitos señalados incluyen:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves

Cuatro cargos individuales de asesinato

El caso fue presentado por un gran jurado federal en Miami y posteriormente desclasificado.

Una grabación y documentos desclasificados aparecen como evidencia

La acusación menciona como elementos centrales:

Una grabación de audio atribuida a Raúl Castro

Más de 10,000 páginas de documentos desclasificados

Información relacionada con la denominada “Operación Venecia”

Las autoridades estadounidenses sostienen que el material apuntaría a una presunta planificación previa del ataque.

Las reacciones políticas se multiplican

El caso provocó respuestas inmediatas tanto en Washington como en La Habana.

Entre ellas:

Declaraciones del canciller cubano

Reacciones de congresistas cubanoamericanos

Posicionamientos diplomáticos

Mientras sectores del exilio celebraron el anuncio, autoridades cubanas rechazaron el proceso judicial.

El alcance práctico del caso sigue siendo limitado

Pese al impacto político del anuncio, expertos señalan limitaciones importantes:

Raúl Castro tiene 95 años

No existe tratado de extradición entre Cuba y EEUU

El exmandatario nunca ha residido en territorio estadounidense

Aun así, el caso reabre uno de los episodios más sensibles en la historia reciente de las relaciones entre Washington y La Habana.