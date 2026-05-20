Díaz-Canel defiende a Raúl Castro y califica de "acción política" cargos presentados por EEUU

La Habana responde tras la acusación penal contra Raúl Castro
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel salió este miércoles en defensa de Raúl Castro tras el anuncio de cargos federales presentados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate ocurrido en 1996.
En un mensaje publicado en la red social X, Díaz-Canel calificó la acusación como una:
“Acción política sin ningún basamento jurídico”.
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Díaz-Canel afirma que EEUU busca justificar nuevas acciones
El mandatario cubano sostuvo que el proceso judicial tendría una motivación política y aseguró que el caso busca construir un escenario de presión contra Cuba.
Según el mensaje publicado:
Acusó a Washington de manipular los hechos
Cuestionó la legitimidad del proceso
Rechazó la narrativa estadounidense
Defendió la actuación del gobierno cubano en 1996
El gobierno cubano insiste en la versión de “legítima defensa”
Díaz-Canel defendió la actuación militar cubana relacionada con el derribo de las aeronaves de Hermanos al Rescate.
Según el mandatario:
Cuba actuó dentro de sus aguas jurisdiccionales
Existían advertencias previas sobre presuntas violaciones del espacio aéreo
La posición oficial cubana difiere de las conclusiones de organismos internacionales y autoridades estadounidenses.
La acusación incluye asesinato y conspiración
Las autoridades estadounidenses anunciaron cargos contra Raúl Castro y otros cinco militares cubanos.
Los delitos señalados incluyen:
Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses
Destrucción de aeronaves
Cuatro cargos individuales de asesinato
El caso fue presentado por un gran jurado federal en Miami y posteriormente desclasificado.
Una grabación y documentos desclasificados aparecen como evidencia
La acusación menciona como elementos centrales:
Una grabación de audio atribuida a Raúl Castro
Más de 10,000 páginas de documentos desclasificados
Información relacionada con la denominada “Operación Venecia”
Las autoridades estadounidenses sostienen que el material apuntaría a una presunta planificación previa del ataque.
Las reacciones políticas se multiplican
El caso provocó respuestas inmediatas tanto en Washington como en La Habana.
Entre ellas:
Declaraciones del canciller cubano
Reacciones de congresistas cubanoamericanos
Posicionamientos diplomáticos
Mientras sectores del exilio celebraron el anuncio, autoridades cubanas rechazaron el proceso judicial.
El alcance práctico del caso sigue siendo limitado
Pese al impacto político del anuncio, expertos señalan limitaciones importantes:
Raúl Castro tiene 95 años
No existe tratado de extradición entre Cuba y EEUU
El exmandatario nunca ha residido en territorio estadounidense
Aun así, el caso reabre uno de los episodios más sensibles en la historia reciente de las relaciones entre Washington y La Habana.