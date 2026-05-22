Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

Díaz-Canel responde con una frase de Martí en medio de la tensión con Washington
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó este viernes un mensaje dirigido a Estados Unidos tras el acto celebrado en la Tribuna Antiimperialista José Martí en respaldo a Raúl Castro, luego de los cargos penales anunciados en territorio estadounidense.
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A través de sus redes sociales, Díaz-Canel escribió:
“El Norte revuelto y brutal que nos desprecia no acaba de conocernos: queriendo dividirnos, nos ha unido más”.
La frase utilizada por el mandatario pertenece a una conocida carta escrita por José Martí y ha sido empleada históricamente dentro del discurso político cubano para abordar tensiones con Washington.
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El mensaje llega tras el acto convocado en apoyo a Raúl Castro
La publicación ocurrió poco después del acto realizado en la Tribuna Antiimperialista en La Habana, convocado como respuesta a la acusación federal presentada en Estados Unidos por el caso relacionado con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
En el mensaje, Díaz-Canel también escribió:
“A pocos días de los 95 años de Raúl...”
Defendió la figura del exmandatario
Reiteró un mensaje de unidad política
Dos ausencias marcaron el evento en La Habana
El acto estuvo rodeado por detalles que generaron comentarios y reacciones.
Entre los elementos que llamaron la atención:
Díaz-Canel apareció vestido con uniforme verde olivo, pero no pronunció discurso
Raúl Castro no asistió al evento organizado en su respaldo
El único mensaje central fue transmitido por Gerardo Hernández, quien leyó palabras atribuidas a Raúl Castro.
Las redes reaccionaron tras la ausencia de Raúl Castro
La ausencia del exmandatario generó comentarios y reacciones entre usuarios cubanos en redes sociales.
Mientras tanto, el gobierno movilizó:
Transporte público
Organizaciones políticas
Estructuras estatales
Personal de apoyo logístico
para la realización del acto.
La tensión entre Washington y La Habana continúa creciendo
Las declaraciones ocurren en medio de un escenario marcado por nuevas fricciones diplomáticas.
En los últimos días se han producido:
Acusaciones judiciales contra Raúl Castro
Nuevas sanciones y medidas estadounidenses
Declaraciones de altos funcionarios
Intercambio de mensajes entre ambas partes
El contexto mantiene elevada la tensión política entre Washington y La Habana.