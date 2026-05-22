americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Díaz-Canel

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

Díaz-Canel respondió a la acusación contra Raúl Castro con una frase de José Martí tras un acto político en La Habana

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Diaz Canel

Díaz-Canel responde con una frase de Martí en medio de la tensión con Washington

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó este viernes un mensaje dirigido a Estados Unidos tras el acto celebrado en la Tribuna Antiimperialista José Martí en respaldo a Raúl Castro, luego de los cargos penales anunciados en territorio estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2057794997491999197?s=20&partner=&hide_thread=false

A través de sus redes sociales, Díaz-Canel escribió:

“El Norte revuelto y brutal que nos desprecia no acaba de conocernos: queriendo dividirnos, nos ha unido más”.

La frase utilizada por el mandatario pertenece a una conocida carta escrita por José Martí y ha sido empleada históricamente dentro del discurso político cubano para abordar tensiones con Washington.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MagJorgeCastro/status/2057819869001744881?s=20&partner=&hide_thread=false

El mensaje llega tras el acto convocado en apoyo a Raúl Castro

La publicación ocurrió poco después del acto realizado en la Tribuna Antiimperialista en La Habana, convocado como respuesta a la acusación federal presentada en Estados Unidos por el caso relacionado con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

En el mensaje, Díaz-Canel también escribió:

“A pocos días de los 95 años de Raúl...”

Defendió la figura del exmandatario

Reiteró un mensaje de unidad política

Dos ausencias marcaron el evento en La Habana

El acto estuvo rodeado por detalles que generaron comentarios y reacciones.

Entre los elementos que llamaron la atención:

Díaz-Canel apareció vestido con uniforme verde olivo, pero no pronunció discurso

Raúl Castro no asistió al evento organizado en su respaldo

El único mensaje central fue transmitido por Gerardo Hernández, quien leyó palabras atribuidas a Raúl Castro.

Las redes reaccionaron tras la ausencia de Raúl Castro

La ausencia del exmandatario generó comentarios y reacciones entre usuarios cubanos en redes sociales.

Mientras tanto, el gobierno movilizó:

Transporte público

Organizaciones políticas

Estructuras estatales

Personal de apoyo logístico

para la realización del acto.

La tensión entre Washington y La Habana continúa creciendo

Las declaraciones ocurren en medio de un escenario marcado por nuevas fricciones diplomáticas.

En los últimos días se han producido:

Acusaciones judiciales contra Raúl Castro

Nuevas sanciones y medidas estadounidenses

Declaraciones de altos funcionarios

Intercambio de mensajes entre ambas partes

El contexto mantiene elevada la tensión política entre Washington y La Habana.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un avión de la aerolínea World2Fly aterriza en el Aeropuerto Internacional José Martí el miércoles 20 de mayo de 2026, en La Habana, Cuba. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Línea aérea española World2Fly se retira de Cuba pese a su popularidad

Cronología de las relaciones entre EEUU y Cuba ante tensiones en el segundo mandato de Trump

WASHINGTON (AP) — La acusación federal presentada el miércoles por Estados Unidos contra el expresidente de Cuba Raúl Castro es la última salva en la campaña de presión que la Casa Blanca lleva meses ejerciendo contra el gobierno de la isla caribeña, controlado por socialistas.

inteligencia de eeuu analiza como responderia cuba ante una accion militar
🚨 ÚLTIMA HORA

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una conferencia de prensa en la embajada estadounidense en Roma, Italia, el viernes 8 de mayo de 2026. (Stefano Rellandini/Pool Foto vía AP)

Trump y Rubio reavivan la amenaza de una intervención militar de EEUU en Cuba

Destacados del día

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: El norte revuelto y brutal no nos conoce

Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

Piloto cubano acusado junto a Raúl Castro vivió años escondido en Florida sin revelar su pasado militar

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana
ULTIMA HORA

ICE arresta en Miami a hermana de la jefa de GAESA en nuevo golpe contra estructura cubana

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Marco Rubio sobre Raúl Castro: Lo traeremos aquí tras histórica acusación en EEUU

Marco Rubio sobre Raúl Castro: "Lo traeremos aquí" tras histórica acusación en EEUU

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter