Díaz-Canel desafía a EEUU tras acto por Raúl Castro: "El norte revuelto y brutal no nos conoce"

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel lanzó este viernes un mensaje dirigido a Estados Unidos tras el acto celebrado en la Tribuna Antiimperialista José Martí en respaldo a Raúl Castro, luego de los cargos penales anunciados en territorio estadounidense.

#Ahora . Plana mayor del régimen vestidos de militar llegan al acto oficialista contra la imputación de Raúl Castro. El dictador ausente al inicio del acto. pic.twitter.com/0wPputEk7Y

A través de sus redes sociales, Díaz-Canel escribió:

“El Norte revuelto y brutal que nos desprecia no acaba de conocernos: queriendo dividirnos, nos ha unido más”.

La frase utilizada por el mandatario pertenece a una conocida carta escrita por José Martí y ha sido empleada históricamente dentro del discurso político cubano para abordar tensiones con Washington.

Debo confesar que me he quedado sorprendido con el raquítico acto del régimen frente a la Embajada de EE.UU. Pensé que después de la bravuconería de Díaz-Canel ayer en X, anunciarían algo importante. No solo no dijeron nada… el acto se limitó a una canción de Raúl Torres (yo… pic.twitter.com/UVAHfKhZ9m

El mensaje llega tras el acto convocado en apoyo a Raúl Castro

La publicación ocurrió poco después del acto realizado en la Tribuna Antiimperialista en La Habana, convocado como respuesta a la acusación federal presentada en Estados Unidos por el caso relacionado con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

En el mensaje, Díaz-Canel también escribió:

“A pocos días de los 95 años de Raúl...”

Defendió la figura del exmandatario

Reiteró un mensaje de unidad política

Dos ausencias marcaron el evento en La Habana

El acto estuvo rodeado por detalles que generaron comentarios y reacciones.

Entre los elementos que llamaron la atención:

Díaz-Canel apareció vestido con uniforme verde olivo, pero no pronunció discurso

Raúl Castro no asistió al evento organizado en su respaldo

El único mensaje central fue transmitido por Gerardo Hernández, quien leyó palabras atribuidas a Raúl Castro.

Las redes reaccionaron tras la ausencia de Raúl Castro

La ausencia del exmandatario generó comentarios y reacciones entre usuarios cubanos en redes sociales.

Mientras tanto, el gobierno movilizó:

Transporte público

Organizaciones políticas

Estructuras estatales

Personal de apoyo logístico

para la realización del acto.

La tensión entre Washington y La Habana continúa creciendo

Las declaraciones ocurren en medio de un escenario marcado por nuevas fricciones diplomáticas.

En los últimos días se han producido:

Acusaciones judiciales contra Raúl Castro

Nuevas sanciones y medidas estadounidenses

Declaraciones de altos funcionarios

Intercambio de mensajes entre ambas partes

El contexto mantiene elevada la tensión política entre Washington y La Habana.