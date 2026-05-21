Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

La Supreme Court of the United States emitió este jueves una decisión que podría tener amplias repercusiones económicas para empresas con operaciones vinculadas a Cuba, al fallar por ocho votos contra uno a favor de Havana Docks Corporation en su disputa judicial contra varias compañías de cruceros.

La decisión revive un caso centrado en el uso del puerto de La Habana, instalación que fue confiscada por el gobierno cubano en 1960 y que posteriormente fue utilizada por compañías turísticas durante los años de apertura entre Washington y La Habana.

La Corte Suprema de EE.UU. acaba de reactivar las demandas por propiedades confiscadas por el régimen cubano, en un nuevo golpe judicial contra La Habana. El fallo favorece a la empresa Havana Docks y abre nuevamente el camino para reclamaciones multimillonarias contra… pic.twitter.com/qwbPvkcsKN

Las empresas señaladas son:

Las navieras operaron rutas hacia La Habana entre 2016 y 2019 , durante el período de flexibilización impulsado por la administración Obama.

El tribunal determinó que la corte de apelaciones se equivocó al descartar la demanda relacionada con el uso de bienes confiscados.

La decisión podría abrir miles de nuevos litigios

El alcance del fallo podría ir mucho más allá del caso Havana Docks.

Según estimaciones citadas en el proceso:

Existen alrededor de 5,913 reclamaciones certificadas oficialmente

Se calculan hasta 200,000 posibles reclamaciones adicionales

El valor original de los casos certificados era de 1,900 millones de dólares

Con intereses acumulados superarían actualmente 9,000 millones de dólares

La decisión podría aumentar riesgos legales para empresas extranjeras con operaciones relacionadas con propiedades expropiadas en Cuba.

El Título III de Helms-Burton vuelve al centro del debate

El caso gira alrededor del Título III de la Ley Helms-Burton, legislación aprobada en 1996 que permite a ciudadanos estadounidenses presentar demandas contra entidades que se beneficien de bienes confiscados por el gobierno cubano.

Durante años la aplicación de esa disposición fue suspendida por distintas administraciones.

Sin embargo:

Fue activada completamente en 2019 durante la administración Trump

Varias compañías cancelaron operaciones hacia Cuba tras su entrada en vigor

La decisión llega en medio de nuevas tensiones entre Washington y La Habana

El fallo coincide con un contexto de creciente presión política entre ambos gobiernos.

En las últimas semanas se han producido:

Nuevas sanciones económicas

Procesos judiciales contra figuras cubanas

Restricciones comerciales

Incremento de tensiones diplomáticas

Analistas consideran que el fallo podría influir en futuras inversiones internacionales relacionadas con Cuba.