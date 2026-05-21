Marco Rubio sobre Raúl Castro: "Lo traeremos aquí" tras histórica acusación en EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este jueves que la administración estadounidense está decidida a llevar a Raúl Castro ante la justicia, aunque evitó explicar cómo podría producirse ese escenario.

Las declaraciones llegan apenas un día después de que el Departamento de Justicia hiciera pública la acusación formal relacionada con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

“No voy a hablar sobre cómo vamos a traerlo aquí”, afirmó Rubio.

Marco Rubio acaba de enviar un mensaje escalofriante al régimen comunista cubano "NO van a poder esperar a que nos rindamos ni ganar tiempo. Estamos MUY SERIOS." pic.twitter.com/zHNLGp9DrK

Durante sus declaraciones, Rubio sostuvo que las evidencias presentadas en el caso son contundentes y calificó a Castro como un:

“Fugitivo de la justicia americana”.

El secretario evitó ofrecer detalles operativos, aunque insistió en que cualquier anuncio oficial se hará “después y no antes”.

Los cargos incluyen asesinato y conspiración

La acusación aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida incluye delitos graves relacionados con el incidente ocurrido el 24 de febrero de 1996.

Entre los cargos aparecen:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves civiles

Cuatro cargos individuales de asesinato

Las víctimas fueron miembros de Hermanos al Rescate cuyos aviones fueron derribados durante una misión aérea.

Rubio advierte sobre un posible colapso cubano

El secretario de Estado también amplió sus comentarios sobre la situación general de Cuba y describió a la isla como un:

“Estado fallido a 90 millas de Estados Unidos”.

Rubio advirtió que un deterioro interno podría generar:

Crisis migratoria

Inestabilidad regional

Problemas de seguridad

Impactos directos para EEUU

GAESA vuelve a estar en el centro del discurso

El funcionario también apuntó nuevamente contra GAESA, conglomerado empresarial administrado por estructuras militares cubanas.

Según Rubio:

Controla miles de millones de dólares en activos

Maneja sectores estratégicos de la economía

Los recursos no benefician directamente a la población

Las declaraciones se producen en medio de recientes sanciones y restricciones anunciadas por Washington.

La Habana rechaza la acusación

Las autoridades cubanas reaccionaron rápidamente al anuncio.

El gobernante Miguel Díaz-Canel calificó la acusación como:

“Una acción política sin fundamento jurídico”.

Por su parte, el canciller Bruno Rodríguez rechazó el proceso y acusó a Washington de mantener una campaña política contra la isla.