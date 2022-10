Pelea tumultuaria en Miami Beach queda captada en cámara

Según Novick, en medio de la pelea se escuchaban gritos que hacían referencia a insultos raciales.

“Esto no es nada inusual. Soy testigo de este tipo de cosas con regularidad, todos los días y todas las noches”, añadió el dueño del hotel.

Las autoridades de Miami Beach quieren dar por terminados este tipo de incidentes y entre sus prioridades, está erradicar la violencia en las calles.

“Nuestro enfoque es la seguridad pública, estamos trabajando pro activamente para asegurarnos que la presencia policial esté presente, hemos convertido en nuestro presupuesto 17 posiciones de policía en posiciones permanentes”, dijo Alex J.Fernandez, comisionado de Miami Beach.

Algunos trabajadores de South Beach manifestaron sentirse inseguros por distintos hechos que les ha tocado presenciar.

“En esta oficina he tenido que cruzar la calle a la otra oficina a buscar a mi compañero porque un hombre entró y no me habla y está drogado y me ha pasado más de 4 o 5 veces me ha pasado”, contó Merlim Valdivia, trabajadora de Miami Beach.

Ahora la ciudad trabaja para hacer que la justicia se ejerza de manera expedita en Miami Beach.

“He pasado en primera lectura una ordenanza para hacer de Orderly Conduct and Breach of Peace un crimen municipal, en adición de la fiscalía, tener la autoridad de poner cargos, nosotros también como ciudad vamos a tener la posibilidad de poner cargos como autoridad local”, agregó el comisionado Fernández.

Por su parte, la policía de Miami Beach informó a través de un comunicado:

“No hay indicios de que incidentes como los que se ven en el video estén ocurriendo con más frecuencia. De hecho, el crimen violento ha bajado en Miami Beach. Algunas personas tomaron malas decisiones con su comportamiento”.

La policía también informó que nunca fue llamada con respecto a la pelea que se ve en el vídeo y cuando los agentes llegaron los involucrados se dispersaron.

Fuente: Victoria Joseph | americateve.com