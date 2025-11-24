Pastor cubano es arrestado en Miami-Dade tras una disputa durante colecta de ayuda para Cuba

Compartir en:









El pastor Jesús Gabriel Saldaña, reconocido por su labor en la Iglesia Católica St. Kevin’s, fue detenido en el condado de Miami-Dade tras verse involucrado en un altercado ocurrido en pleno proceso de recolección de donativos destinados a los damnificados del huracán Melissa en Cuba.

Detención y cargos en su contra Según los registros judiciales del condado, Saldaña —de origen cubano y residente en Estados Unidos desde 1987— enfrenta tres cargos:

Allanamiento de un vehículo ocupado

Agresión a una persona mayor de 65 años

Daños a la propiedad inferiores a 200 dólares Un juez determinó causa probable en todos los cargos y estableció fianzas de 7.500, 5.000 y 150 dólares, respectivamente.

El incidente ocurrió durante una colecta para Cuba De acuerdo con declaraciones de su abogado, el pastor se encontraba en el estacionamiento de la parroquia recolectando ayuda humanitaria para víctimas del huracán Melissa.

Durante la actividad, se habría producido una disputa con otro individuo, presuntamente relacionada con anuncios políticos sobre la situación en la isla, lo que derivó en el presunto altercado físico.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el desarrollo del incidente ni sobre la relación entre las partes involucradas.

Contexto y repercusiones La detención ha generado desconcierto entre miembros de la comunidad que reconocen a Saldaña como parte activa de la parroquia St. Kevin’s. El caso continúa bajo investigación, mientras el pastor enfrenta el proceso judicial correspondiente