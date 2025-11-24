americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Miami-Dade

Pastor cubano es arrestado en Miami-Dade tras una disputa durante colecta de ayuda para Cuba

El pastor cubano Jesús Gabriel Saldaña fue arrestado en Miami-Dade durante una colecta de ayuda para Cuba. Enfrenta cargos de agresión, allanamiento y daños a la propiedad tras un altercado en la parroquia St. Kevin’s

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Screenshot 2025-11-24 at 11.06.07 AM

El pastor Jesús Gabriel Saldaña, reconocido por su labor en la Iglesia Católica St. Kevin’s, fue detenido en el condado de Miami-Dade tras verse involucrado en un altercado ocurrido en pleno proceso de recolección de donativos destinados a los damnificados del huracán Melissa en Cuba.

Detención y cargos en su contra

Según los registros judiciales del condado, Saldaña —de origen cubano y residente en Estados Unidos desde 1987— enfrenta tres cargos:

  • Allanamiento de un vehículo ocupado

  • Agresión a una persona mayor de 65 años

  • Daños a la propiedad inferiores a 200 dólares

Un juez determinó causa probable en todos los cargos y estableció fianzas de 7.500, 5.000 y 150 dólares, respectivamente.

El incidente ocurrió durante una colecta para Cuba

De acuerdo con declaraciones de su abogado, el pastor se encontraba en el estacionamiento de la parroquia recolectando ayuda humanitaria para víctimas del huracán Melissa.

Durante la actividad, se habría producido una disputa con otro individuo, presuntamente relacionada con anuncios políticos sobre la situación en la isla, lo que derivó en el presunto altercado físico.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles adicionales sobre el desarrollo del incidente ni sobre la relación entre las partes involucradas.

Contexto y repercusiones

La detención ha generado desconcierto entre miembros de la comunidad que reconocen a Saldaña como parte activa de la parroquia St. Kevin’s.

El caso continúa bajo investigación, mientras el pastor enfrenta el proceso judicial correspondiente

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
hombre empuja a una mujer desde un anden del metrorail de miami: la victima murio y el agresor tenia un largo historial criminal

Hombre empuja a una mujer desde un andén del Metrorail de Miami: la víctima murió y el agresor tenía un largo historial criminal

Por Redacción América Noticias Miami
trump respalda al cubanoamericano emilio gonzalez para la alcaldia de miami: un apoyo que redefine la contienda

Trump respalda al cubanoamericano Emilio González para la alcaldía de Miami: un apoyo que redefine la contienda

Por Redacción América Noticias Miami
ice detiene en el aeropuerto de miami a cubano residente permanente tras regresar de un viaje a cuba

ICE detiene en el Aeropuerto de Miami a cubano residente permanente tras regresar de un viaje a Cuba

Por Redacción América Noticias Miami
miguel rosenfeld de arcadia: demostrando su liderazgo en telemundo, univision y venevision

Miguel Rosenfeld de Arcadia: demostrando su liderazgo en Telemundo, Univisión y Venevisión

Destacados del día

María Victoria Gil revela que trabajó como agente de la Seguridad del Estado en Cuba

María Victoria Gil revela que trabajó como agente de la Seguridad del Estado en Cuba

Sandro Castro pide la pena de muerte para Alejandro Gil en medio del hermetismo del juicio por espionaje

Sandro Castro pide la pena de muerte para Alejandro Gil en medio del hermetismo del juicio por espionaje

Pastor cubano es arrestado en Miami-Dade tras una disputa durante colecta de ayuda para Cuba

Pastor cubano es arrestado en Miami-Dade tras una disputa durante colecta de ayuda para Cuba

Cuba congela las cuentas en divisas de empresas extranjeras

Cuba congela las cuentas en divisas de empresas extranjeras

Exprofesor español condenado por violar a una menor se esconde en Cuba bajo una identidad falsa

Exprofesor español condenado por violar a una menor se esconde en Cuba bajo una identidad falsa

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter