Padre de familia recién llegado a Miami muere atropellado. Su esposa pide ayuda a la comunidad

un video de vigilancia muestra a la víctima caminando por la acera, segundos antes de cruzar la calle y ser arrollado por un sedán blanco que dejó una estela de destrozos a su paso, junto al hombre tendido en el suelo.

Varias personas corrieron a socorrerlo, pero lamentablemente, murió en el lugar.

“Él para mí era un amigo, un hermano, yo me mantenía solo con él, él me estaba enseñando mecánica, yo solía trabajar con él, siempre estábamos juntos”, dijo Kevin Raudez, cuñado de la víctima, quien fue la última persona en hablar con él antes del trágico accidente.

Ese día, el hombre salió con unos amigos y se suponía que regresaría a la casa temprano.

Luego de escribirle varias veces sin obtener respuesta, a la mañana siguiente Raudez recibió la llamada que nunca esperó.

“Yo siempre me acostumbraba a buscarlo cuando él no llegaba y yo lo volví a llamar en la mañana a las 9:30 am y fue después cuando me llegó la llamada de lo que había pasado”, dijo su cuñado.

Ahora las autoridades se encuentran tras la búsqueda del que se cree es un Chevy Malibu de color blanco que, según los investigadores, se encuentra fuera de la Florida.

“El vehículo huyó de la escena hacia el este en Pembroke Road. Tenemos un vehículo que estamos interesados buscando fuera del estado aún no podemos confirmar que sea el que está involucrado”, dijo José Rosales, investigador de la policía de Miramar.

En el lugar del accidente se levantó un altar improvisado con flores, velas y un crucifijo.

Desconsolada, la familia abrió una cuenta GoFundMe para recaudar fondos que ayuden a costear los gastos funerarios de Silvio Ortega.