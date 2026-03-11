Espía castrista Gerardo Hernández defendió a Jorge Perugorría y culpó a Trump por la crisis que vive Cuba

El exespía cubano Gerardo Hernández Nordelo , actual coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) , defendió públicamente al actor Jorge Perugorría luego de que este responsabilizara al presidente estadounidense Donald Trump de agravar la crisis que atraviesa Cuba.

A través de una publicación en Facebook, Hernández elogió al artista y aseguró que admira su postura política y su disposición a expresar opiniones sobre la situación del país.

“Admiro a Jorge Perugorría no sólo por ser una gloria de nuestra cultura, también porque es un artista consecuente, de esos que dicen lo que piensan, lo mismo aquí que allá”, escribió el funcionario del régimen.

Embed - Jorge Perugorría culpa a Trump por la crisis en Cuba tras más de 60 años de dictadura comunista

En su mensaje, el exintegrante del grupo conocido como “Los Cinco” criticó a quienes han cuestionado las declaraciones del actor.

Según Hernández, algunos sectores defienden la libertad de expresión solo cuando se trata de críticas contra el gobierno cubano.

“Hay quienes solo defienden la libertad de expresión cuando se trata de expresarse contra Cuba y no tienen el valor de criticar el bloqueo con el que quieren asfixiar a su pueblo”, afirmó.

El dirigente también aseguró que Estados Unidos ha contribuido a agravar la situación económica y social en la isla mediante sanciones y restricciones.

Perugorría culpa a la política de Trump

Las declaraciones de Hernández responden a comentarios recientes de Jorge Perugorría durante el Festival de Cine de Málaga, en España.

El actor, conocido internacionalmente por su papel en la película Fresa y Chocolate, aseguró que las políticas del gobierno de Donald Trump han contribuido a profundizar la crisis en Cuba.

“Estamos en el peor momento de la historia de nuestro país”, afirmó el artista.

Perugorría sostuvo que la presión económica ejercida por Washington está llevando al país hacia una situación cercana a una crisis humanitaria.

Crisis también golpea al sector cultural

Durante el encuentro con la prensa en Málaga, el actor explicó que la crisis económica y energética también ha afectado seriamente al sector cultural cubano.

Según relató, recientemente tuvo que suspender el rodaje de una película debido a la escasez de combustible.

“Iba a empezar a rodar una película la semana pasada y tuvimos que parar porque no hay combustible y lo poco que hay se tiene que priorizar para los hospitales”, declaró.

El actor también señaló que durante el último año en Cuba apenas se lograron producir cuatro o cinco películas, reflejo de las limitaciones económicas que enfrenta la industria audiovisual.

Perugorría vuelve al centro del debate

Las declaraciones del artista han generado un intenso debate en redes sociales, especialmente entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Mientras algunos respaldan su crítica a las sanciones estadounidenses, otros señalan que la responsabilidad principal de la crisis recae en el sistema político y económico del régimen cubano.

La polémica se produce en un momento de profunda crisis energética, apagones prolongados y deterioro económico en la isla, factores que han incrementado el malestar social