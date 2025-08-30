Ordenan la deportación del exmilitar cubano Jorge Luis Vega García tras más de un año en EE.UU.

Compartir en:









El exteniente coronel del Ministerio del Interior (Minint) de Cuba, Jorge Luis Vega García, conocido como “Veguita”, enfrenta una orden de deportación emitida por un juez de inmigración en Miami el pasado 25 de agosto.

Vega García había ingresado a Estados Unidos el 20 de enero de 2024 a través del programa de parole humanitario, entrando por el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida. Sin embargo, más de un año después fue detenido por las autoridades debido a su vinculación con el régimen castrista y a denuncias sobre abusos cometidos durante su etapa como militar.

De acuerdo con el fallo, el exmilitar tiene hasta el 24 de septiembre de 2025 para apelar la decisión ante la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA). En caso de perder el recurso, Washington remitirá su caso a Cuba, que podrá aceptar o rechazar la deportación. De negarse La Habana, Vega García podría ser enviado a un tercer país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/HSITampa/status/1953907267512021430&partner=&hide_thread=false There is no safe space in the U.S. for people who try to escape their violent pasts. @HSITampa @EROMiami @FBITampa @DEAMIAMIDiv arrested Jorge Luis Vega Garcia, a 55-year-old Cuban national who is a former lieutenant colonel in the Republic of Cuba’s Ministry of the Interior… pic.twitter.com/fYtjV4kIF5 — HSI Tampa (@HSITampa) August 8, 2025 La detención del exoficial, ocurrida el 5 de agosto en un operativo federal, se produjo tras una solicitud del congresista Carlos Giménez, quien en marzo pidió a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, investigar a un centenar de cubanos vinculados al régimen que habrían ingresado a territorio estadounidense bajo distintos mecanismos migratorios.

A pesar de su historial, Vega García había iniciado trámites para acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, que permite a ciudadanos cubanos regularizar su estatus tras un año de residencia en EE.UU. Sin embargo, este proceso será anulado debido a que el exmilitar habría proporcionado información falsa en su solicitud migratoria.

Una investigación del periodista Mario J. Pentón reveló que Vega García ocupó cargos de responsabilidad en los centros penitenciarios de Agüica y Canaleta, en Matanzas, donde varios expresos políticos lo acusan de tratos crueles y abusivos. Entre las denuncias se incluyen agresiones físicas, confinamientos prolongados, amenazas y represalias contra disidentes, incluyendo a opositores encarcelados durante la Primavera Negra de 2003.

La decisión judicial ha sido celebrada por parte de la comunidad del exilio en Miami, que desde hace tiempo reclama mayor control sobre la entrada de personas vinculadas al aparato represivo cubano. En julio pasado, el congresista Giménez entregó al Departamento de Seguridad Nacional una nueva lista de individuos con pasado en el régimen castrista que residen actualmente en Estados Unidos. FUENTE: periodicucubano.com

