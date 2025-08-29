americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Díaz-Canel

Vandalizan valla con la imagen de Díaz-Canel en Matanzas tras más de un día de apagón

Un cartel con la imagen de Díaz-Canel en Matanzas fue vandalizado tras cortes eléctricos de 27 horas. La protesta refleja el descontento ciudadano ante la crisis en Cuba.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Díaz-Canel

Un cartel con la imagen del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue vandalizado este miércoles a la entrada del municipio de Perico, en Matanzas, luego de que los vecinos permanecieran 27 horas consecutivas sin electricidad, en un hecho que refleja el creciente descontento ciudadano ante la crisis que atraviesa la Isla.

El activista Iván Hernández Carrillo informó a Diario de Cuba que la valla fue rociada con un líquido oscuro como señal de rechazo al régimen y al colapso de los servicios básicos. Aunque las autoridades locales se apresuraron a limpiar la imagen, la protesta se suma a una serie de incidentes similares registrados en la provincia.

Además de los prolongados apagones, los residentes del reparto Las Canteras denuncian que llevan una semana sin electricidad debido a la rotura de un transformador, sin que hasta ahora se haya dado respuesta oficial.

A la crítica situación se añade un brote de chikungunya que avanza sin control en la zona. Una epidemióloga local confirmó que gran parte del municipio presenta síntomas como fiebre, vómitos y debilidad, y que el brote se originó tras la llegada de una persona infestada desde Bolivia.

Este acto de protesta recuerda al ocurrido en el callejón Brisas del Mar, en Cárdenas, donde los vecinos estuvieron nueve días sin servicio eléctrico. La falta de transformadores y la crisis del sistema eléctrico cubano profundizan la frustración de la población, que cada vez encuentra más formas de expresar su descontento.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
alerta en cuba: dos presos de alta peligrosidad se fugan de carcel en ciego de avila

ALERTA en Cuba: Dos presos de alta peligrosidad se fugan de cárcel en Ciego de Ávila

produccion de huevos en cuba cae a niveles historicos, peor que en el periodo especial

Producción de huevos en Cuba cae a niveles históricos, peor que en el Período Especial

cubano de visita en cuba denuncia extorsion tras robo de su green card: le piden $4,000 para devolverla

Cubano de visita en CUBA denuncia extorsión tras robo de su Green Card: le piden $4,000 para devolverla

alerta sanitaria en cuba: embajada de ee. uu. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

Alerta sanitaria en Cuba: Embajada de EE. UU. advierte sobre brote de enfermedades transmitidas por mosquitos

Destacados del día

Vandalizan valla con la imagen de Díaz-Canel en Matanzas tras más de un día de apagón

Vandalizan valla con la imagen de Díaz-Canel en Matanzas tras más de un día de apagón

Cinco cubanos acusados de asesinar a un hombre durante un robo en Texas

Cinco cubanos acusados de asesinar a un hombre durante un robo en Texas

Aparatoso accidente en la I-95 de Miami-Dade involucra a un camión y 18 vehículos

Aparatoso accidente en la I-95 de Miami-Dade involucra a un camión y 18 vehículos

Cubana baleada por su expareja en Miami rompe el silencio desde el hospital

Cubana baleada por su expareja en Miami rompe el silencio desde el hospital

Lavadoras en exhibición cerca de la entrada de un almacén de Costco, el martes 8 de julio de 2025, en Sheridan, Colorado. (AP Foto/David Zalubowski)

Principal indicador de inflación en EEUU se mantiene estable, aunque la subyacente sube

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter