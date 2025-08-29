Vandalizan valla con la imagen de Díaz-Canel en Matanzas tras más de un día de apagón

Compartir en:









Un cartel con la imagen del gobernante cubano Miguel Díaz-Canel fue vandalizado este miércoles a la entrada del municipio de Perico, en Matanzas, luego de que los vecinos permanecieran 27 horas consecutivas sin electricidad, en un hecho que refleja el creciente descontento ciudadano ante la crisis que atraviesa la Isla.

El activista Iván Hernández Carrillo informó a Diario de Cuba que la valla fue rociada con un líquido oscuro como señal de rechazo al régimen y al colapso de los servicios básicos. Aunque las autoridades locales se apresuraron a limpiar la imagen, la protesta se suma a una serie de incidentes similares registrados en la provincia.

Además de los prolongados apagones, los residentes del reparto Las Canteras denuncian que llevan una semana sin electricidad debido a la rotura de un transformador, sin que hasta ahora se haya dado respuesta oficial.

A la crítica situación se añade un brote de chikungunya que avanza sin control en la zona. Una epidemióloga local confirmó que gran parte del municipio presenta síntomas como fiebre, vómitos y debilidad, y que el brote se originó tras la llegada de una persona infestada desde Bolivia.

Este acto de protesta recuerda al ocurrido en el callejón Brisas del Mar, en Cárdenas, donde los vecinos estuvieron nueve días sin servicio eléctrico. La falta de transformadores y la crisis del sistema eléctrico cubano profundizan la frustración de la población, que cada vez encuentra más formas de expresar su descontento.