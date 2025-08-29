americateve

Texas

Cinco cubanos acusados de asesinar a un hombre durante un robo en Texas

Las autoridades investigan vínculos con una banda de cubanos que ataca a hispanos

Por Redacción América Noticias Miami
Cinco ciudadanos cubanos enfrentan cargos de asesinato capital en Estados Unidos, tras ser señalados como responsables de la muerte de un hombre durante un asalto ocurrido el pasado 3 de agosto en el noreste de Austin, Texas, según informó el Departamento de Policía local.

La víctima fue identificada como Miguel Mondragón, de 49 años, quien falleció tras recibir un disparo cuando intentaba huir de una emboscada armada.

El ataque

De acuerdo con la investigación, Mondragón viajaba en una camioneta junto a varios acompañantes cuando fueron interceptados por dos vehículos que les cerraron el paso.

Los sospechosos —todos de origen cubano, según el periodista Mario J. Pentón— descendieron encapuchados y armados, disparando contra el automóvil.

Mondragón intentó escapar corriendo, pero fue alcanzado por los atacantes. Luego de dispararle, le robaron sus pertenencias, incluyendo dinero, celular y un reloj. Sus acompañantes lograron escapar en el vehículo.

Las autoridades investigan vínculos con una banda de cubanos que ataca a hispanos.

Los detenidos

Los acusados fueron identificados como:

  • Alejandro Hurtado-Reyes, de 22 años

  • Yanaris Reyes, de 29 años

  • Antonio González, de 17 años

  • Yurisander Góngora Rojas, de 19 años

  • Héctor Yohany Achang Batlle, de 19 años

Todos fueron arrestados entre el 12 y el 19 de agosto en distintas localidades de Texas por el Lone Star Fugitive Task Force, encabezado por los U.S. Marshals.

Sospechas de una red criminal

Familiares de la víctima denunciaron que los acusados formarían parte de una organización dedicada a asaltar a hispanos en la zona de Austin y Pflugerville, aprovechándose del temor de muchos inmigrantes a denunciar por miedo a ser cuestionados por su estatus migratorio.

Asimismo, expresaron preocupación por las fianzas bajas impuestas a algunos de los acusados, al considerar que representan un riesgo para la comunidad.

Llamado a la comunidad

Las autoridades pidieron a cualquier persona que haya sido víctima de robos similares en el área que se comunique con el Departamento de Policía de Austin al 512-974-TIPS o con Crime Stoppers al 512-472-8477.

