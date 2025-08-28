Denuncian desaparición de una joven cubana en España: más de un año sin noticias de ella

Compartir en:









La denuncia pública se ha viralizado en redes sociales gracias a la insistencia de La Yayu García, amiga cercana de la desaparecida, quien ha lanzado un llamado desesperado para dar con su paradero.

En publicaciones compartidas en Facebook, García subrayó que la prolongada ausencia de Dayana es completamente inusual: “Hace más de un año que no sé de ella y su familia tampoco, ella jamás en la vida ha estado tanto tiempo sin comunicarse”, escribió junto a varias fotografías de la joven.

Según la información divulgada, Dayana residía en Cullera, un municipio costero de la provincia de Valencia, pero desde hace más de un año y medio no responde llamadas ni mensajes, ni ha tenido contacto alguno con personas de su entorno cercano.

Screenshot 2025-08-28 at 1.39.14PM La amiga de la desaparecida insistió en mantener activa la búsqueda: “Vamos a seguir compartiendo las fotos de Dayana para ver si damos con ella. Muchas gracias a todos por su apoyo. He escrito a algunos medios para que la noticia se difunda más rápido”.

Dayana es originaria de Centro Habana, específicamente del barrio San Leopoldo, y se había asentado en España años atrás. De acuerdo con el testimonio de quienes la conocen, se trata de una persona sociable, cercana y muy comunicativa, lo que hace aún más inexplicable su prolongado silencio.

En un video publicado en redes sociales, García recordó que conoce a Dayana desde la secundaria y descartó que se trate de una desaparición voluntaria: “Todos los que la conocemos sabemos que ella no iba a estar un año y tanto sin hablar con nadie. Ella no es de ese tipo de personas. Algo tiene que estar pasando”, dijo visiblemente preocupada.

Un detalle que ha despertado inquietud es que, según un comentario en una de las publicaciones de búsqueda, lo último que se supo es que Dayana mantenía una relación sentimental con un hombre de origen árabe. No obstante, no existe información confirmada sobre esta persona ni sobre una posible conexión con la desaparición. El llamado a la solidaridad continúa: “Mi gente de Valencia, por favor, ilumínenme, ayúdenme y denme todo su apoyo. Entre todas las publicaciones, espero que se alce la voz y podamos dar con su paradero, que aparezca sana y salva”, concluyó García.

