Artista cubano Mucho Mosty denuncia robo en La Habana: le destrozaron el carro y lo vaciaron

El artista cubano Mucho Mosty denunció públicamente haber sido víctima de un robo en La Habana , luego de que delincuentes le rompieran los cristales de su carro y sustrajeran pertenencias personales y equipos técnicos mientras estuvo fuera poco más de una hora.

A través de un video publicado en sus perfiles de Instagram y Facebook , el artista mostró los daños visibles en su vehículo y relató lo sucedido: “Salí una hora y media más o menos, fui al bulevar un momentico, y al regresar encontré que le dieron un golpe al carro y se llevaron todo lo que estaba adentro”.

Según explicó, entre los artículos robados se encontraban objetos personales y accesorios de trabajo pertenecientes también al director de video con el que colabora. “Se llevaron par de accesorios del director de video mío, lentes, cosas de valor”, señaló, calculando que el monto total de lo sustraído supera los 700 dólares .

En su primera transmisión, el artista mencionó la pérdida de su residencia, pero más tarde aclaró en una historia de Instagram que sus documentos no fueron robados. Detalló que únicamente se llevaron dinero en efectivo y los equipos que había descrito inicialmente.

Mucho Mosty informó además que está ofreciendo una recompensa a quien pueda aportar información que permita recuperar sus pertenencias, e incluyó un número de contacto para recibir pistas.

Este caso se suma a una creciente ola de robos denunciados en distintas partes del país, que han aumentado la percepción de inseguridad entre los cubanos.

En La Habana, una joven relató recientemente que le robaron su teléfono mientras compraba galletas, hecho difundido por el youtuber Víctor G.. En Santiago de Cuba, un hombre fue detenido tras arrebatarle un celular a otra persona en plena vía pública, frente al mercado Marvy.

En Cárdenas, una trabajadora fue asaltada mientras esperaba una guagua rumbo a Varadero, aunque la policía logró recuperar el teléfono en casa del sospechoso. En Sancti Spíritus, un carterista robó la mochila de un inspector de transporte conocido como “El Azul” en una parada.

Otro caso que generó polémica ocurrió cuando a un cubano residente en Estados Unidos le robaron su green card durante una visita a la isla. Posteriormente, delincuentes intentaron extorsionarlo con 4,000 dólares para devolverle el documento, que incluso fue publicado en un grupo de compraventa en Facebook.

Inseguridad en aumento

Los reiterados reportes de robos y asaltos en espacios públicos y privados reflejan un creciente deterioro en la seguridad ciudadana en Cuba, en medio de una crisis económica que alimenta la delincuencia común.