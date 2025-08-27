Cubano de visita en CUBA denuncia extorsión tras robo de su Green Card: le piden $4,000 para devolverla

Un residente permanente en Estados Unidos vivió una insólita y amarga experiencia durante su visita a Cuba , luego de que le robaran su green card. El documento terminó publicado en un grupo de compraventa en Facebook, donde una persona exigía 4,000 dólares a cambio de devolverlo.

El afectado es Leonardo Peña de la Cruz , un cubano de 38 años que actualmente reside en Estados Unidos. Según reveló el portal La Tijera, la tarjeta apareció en una página de anuncios en redes sociales, acompañada de un mensaje que indignó a cientos de internautas:

“Me encontré esta residencia, pido 4,000 USD para devolverla. Si alguien conoce al dueño que me escriba, 5 2732605, Habana, de frente me ajusto algo”.

Aunque la numeración del documento aparecía tachada —como exigen las normas de la plataforma—, el nombre coincidía con el de Peña de la Cruz, quien en sus redes sociales había mostrado recientemente publicaciones desde Cuba.

Ante el descarado chantaje, Peña respondió en tono irónico desde su perfil de Facebook con un mensaje breve:

“4 mil, sueña”, dejando claro que no piensa ceder a la extorsión.

Su reacción generó aún más comentarios entre los cubanos en internet, quienes calificaron el hecho como un reflejo de la creciente corrupción e impunidad en la isla.

Reacciones y consejos en redes

La denuncia desató un aluvión de comentarios en redes sociales, donde muchos aconsejaron al afectado no pagar el dinero exigido y acudir directamente a las autoridades estadounidenses.

Una usuaria explicó el procedimiento que debería seguir Peña:

“Si perdió la green card, debe acudir al Consulado de Estados Unidos en La Habana y solicitar un documento llamado Boarding Foil (antes boarding letter). Este reemplaza temporalmente la residencia y permite abordar un vuelo de regreso a EE.UU.”.

La internauta agregó que, para el trámite, se requiere presentar el pasaporte cubano vigente, pruebas de residencia legal (como copias de la green card o el número de Alien), fotos tipo pasaporte y pagar una tarifa de aproximadamente 575 dólares.

“Le sale mucho más barato y seguro que pagar 4,000 USD al ventajoso que la encontró. Y de paso debería denunciarlo a la policía por abusivo”, sentenció.

Un hecho que genera alarma

El caso ha causado gran revuelo en la comunidad cubana dentro y fuera de la isla, no solo por lo insólito de la extorsión pública, sino porque pone en evidencia cómo incluso un documento oficial de EE.UU. puede convertirse en objeto de chantaje abierto en redes sociales en medio del clima de impunidad que atraviesa el país.