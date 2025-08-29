Aparatoso accidente en la I-95 de Miami-Dade involucra a un camión y 18 vehículos

Compartir en:









Un fuerte accidente de tránsito ocurrido en la noche del jueves en la autopista I-95, a la altura de Ives Dairy Road, dejó un saldo de al menos 18 vehículos involucrados, según informó la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP).

El siniestro se registró alrededor de las 11:25 p.m., cuando un camión con remolque que viajaba hacia el sur no logró frenar a tiempo debido a la congestión vehicular en la zona. El impacto inicial provocó una colisión en cadena que afectó a más de una docena de automóviles.

Screenshot 2025-08-29 at 11.03.23AM Algunos de los ocupantes de los vehículos resultaron con heridas leves y fueron trasladados al Hospital Aventura para recibir atención médica.

La magnitud del choque obligó al cierre total de la I-95 en sentido sur durante varias horas, ya que además se produjo una fuga de combustible en la vía. El tráfico fue desviado hacia la salida de Ives Dairy Road mientras se realizaban las labores de limpieza y seguridad.

La autopista fue reabierta cerca de las 6:10 a.m. del viernes, aunque las autoridades advirtieron que se mantenía la congestión vehicular en la zona durante las primeras horas del día.

La FHP continúa investigando las causas exactas del accidente.