Niña se recupera tras tiroteo que dejó a su madre y 3 hermanos muertos en Pembroke Pines

“Vi a la policía que sacó a la niña, una tenía una herida en los brazos, y otras en las piernas. La bajaron corriendo por las escaleras para llevarla rápidamente a la ambulancia. Luego sacaron al hombre en camilla. Y no salió nadie más. Así que supe que todos estaban muertos”, dijo Richard Rainey, vecino.

Según las autoridades, McKenzie, quien trabajaba como guardia de seguridad, le disparó mortalmente Julie Cruz, luego a sus dos hijos, Nova y Emery, de tres y dos años, respectivamente.

Y después, a sus otros hermanos, hiriendo gravemente a Phiinyx y dejando sin vida a Xion, quienes eran hijos de la mujer con otra relación, y posteriormente se dio un tiro a sí mismo.

“Vi a la niña tirada allí. Cubierta de sangre alrededor de su cabeza.. Miré a la derecha y él yacía allí, lleno de sangre. Pero no sabía si alguien entró y le disparó. ¿Qué estaba pasando? Así que simplemente me fui hacia atrás y unos. Minutos después, apareció la policía. Yo lo vi a él 45 minutos antes de que hiciera eso. Parecía normal, él y la chica. Parecían normales, sin problemas, es muy loco”, añadió Rainey.

Ya la sangre que había quedado en los pasillos del edificio la limpiaron, aunque todavía quedan huellas en la entrada del apartamento, en el que los investigadores continúan trabajando.

“En el día de hoy no hemos recibido nueva información, ahora la naturaleza de este incidente es de violencia doméstica, los detectives no han parado de investigar para tratar de darle respuestas a una familia que a esta hora está completamente destrozada porque no solamente perdieron a una hija, sino también a tres pequeños, mientras la pequeña está tratando de luchar por su vida en el hospital”, dijo Claudinne Caro, vocera del Sheriff de Broward.

Los familiares de los dos hijos mayores abrieron una cuenta GoFundMe para recaudar fondos para el funeral de Xion Solomon y también destinarán el dinero para los gastos médicos, terapias y todo lo que necesite la pequeña Phiinyx para su recuperación.