Muere un hombre de Miami tras impactar una cerca y luego caer en su auto en un canal

“El 10 de enero, a las 2:40 am, el Departamento de Bomberos de Miami-Dade respondió a los informes de un automóvil que se había metido en un canal cerca de la cuadra 4200 de SW la calle 166 Court”, hicieron saber las autoridades en un comunicado.

Cuando las autoridades llegaron a la escena, los buzos del equipo de rescate se tiraron al canal en busca de víctimas y fue entonces cuando encontraron a un hombre adulto dentro del auto, que de inmediato fue extraído a la superficie.

“El paciente adulto fue declarado en alerta de trauma y transportado por tierra al centro de traumatología del oeste” dijeron los bomberos.

El conductor sacado del agua ingresó al HCA Florida Kendall Hospital, donde fue declarado muerto. Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido revelada.

Los buzos permanecieron en el agua para asegurarse de que no hubiera más víctimas y no encontraron otros pacientes.

Tras realizar la comprobación de que no había más víctimas, una grúa extrajo el auto del canal y se lo llevaron.

Los vecinos del área aseguran que esta no es la primera vez que un auto cae al agua por accidente y consideran que debería mejorarse la señalización, pues solo hay una señal a varios pies del final de la vía.

“Ha ocurrido más veces, esta es la tercera o cuarta vez que esto pasa. No sabemos si no ven, vienen manejando sin GPS y como es una avenida principal no se espera que se corte”, aseguraba Sergio, un vecino del área.

“Es lamentable, porque eso pasa varias veces al año, no tiene señalización y de hecho la barrera la estaba roto por otro accidente previo”, comentaba Alberto de Armas, un vecino del área.

Durante toda esta jornada, las autoridades permanecieron trabajando en el área para tratar de reparar la barrera de contención que se rompió tras el accidente.

Para esclarecer las circunstancias del siniestro se abrió una investigación.