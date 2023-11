Muere en Miami la locutora cubana Gretchen Galindo, madre de la ex presentadora de América TeVé, Yossie Galindo

La sobrina de Galindo, Geisa Scott, también lamentó en sus redes la muerte de su tía: " Falleció mi querida Gretchen Galindo, mi tía, amiga y familia. Nos dijo adiós y nos dejó para ir a mejor vida. Su alegría y ejemplo de profesionalismo, superación y talento ha hecho cátedra en la formación de generaciones de presentadores y locutores cubanos".

La carrera de Galindo comenzó en el año 1968, después de pasar un curso. Empezó en la locución oficialmente en el 1969, "y de ahí fueron 25 años de una carrera que adoro", expresó la popular locutora en una entrevista con La Peregrina Magazine.

Galindo tenía 12 años cuando Fidel Castro llegó al poder. En la mencionada entrevista contó que al inicio de su carrera creía en lo que informaba para los medios oficiales, pero que después dejó de creer y que esa fue una de las razones por las que se fue de Cuba: "Dejé de creer en lo que hacía y ya no podía seguir, me dolía, me daba pena con el pueblo, me resultaba bochornoso y, si lo dejaba, quedaba en evidencia. La única opción era irme. Ya yo no tenía cara para hablar, ya no creía en aquello".

FUENTE: diariodecuba.com