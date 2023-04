Muere hombre que fue baleado a las afueras de un bar en Midtown, Miami

Según un testigo, el tiroteo fue el resultado de una disputa por un tema de drogas.

“Tres disparos eran como una truck de un smoke shop eran dueños de la truck y llegaron unas personas y le dispararon”, añadió Efraín Vargas, trabajador del área.

En la acera de la calle 34 y la segunda avenida quedó un charco de sangre que causó preocupación entre quienes frecuentan el área.

“No hemos tenido ningún problema, súper bien, hemos caminado por aquí en la noche de hecho el martes estuvimos aquí en este lugar, la pasamos muy bien estaba llena, salimos en la noche caminamos yo vivo ahí y todo bien, ahorita que me lo dijeron jamás me lo hubiera esperado”, dijo Omar Lincor, residente del área.

El hecho ha despertado inquietud entre los empleados de los negocios cercanos.

“Aquí es muy tranquilo, tranquilo, estoy muy sorprendido que eso pasó aquí siempre es todo el mundo feliz, eso no pasa aquí por eso yo estaba confundido cuando eso pasó”, dijo Freddie Escobar, trabajador del área.

A los propietarios de los establecimientos del área les preocupa que este tipo de hechos se repitan y alejen a la clientela.

“Nos perjudica a todos, porque los turistas, más que todo, dejan de recurrir a los lugares por miedo, entonces ese tipo de cosas son perjudiciales para todos”, dijo Efraín Vargas, trabajador del área.

Los registros judiciales muestran que el fallecido fue arrestado en numerosas ocasiones en el condado Miami-Dade por cargos de posesión y venta de marihuana.

Quienes viven en la zona esperan que se trate de un hecho aislado y que no afecte su calidad de vida.

“Tengo cuatro años viviendo por aquí y lo he visto muy tranquilo y sin problema, salgo a cualquier hora y no hay problema y no lo había visto tampoco. Lo ponen a uno en una alarma y un aviso a uno que tiene que estar alerta para cualquier cosa”, dijo José Manchego, residente del área.

El caso continúa bajo investigación.