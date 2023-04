Motociclista muere en violento choque con un auto en Miami: todo quedó captado en cámara

Cuando los bomberos de la ciudad de Miami llegaron a la escena, la víctima no tenía signos vitales.

“Es homicidio, alguien perdió su vida y lo más triste, cómo ser humano, no llamó al 911, no se quedó en la escena, simplemente, se fue como que no pasó. Esto es un caso muy triste donde alguien perdió su vida y le estamos pidiendo al público que queremos capturar a la persona que es responsable por este crimen”, dijo Freddie Cruz, portavoz de la policía de Miami.